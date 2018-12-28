В Чехии произошло вооруженное нападение на банк: 9 человек взяли в заложники. Фото и видео

В пятницу, 28 декабря, в городе Пршибрам (Чехия) неизвестный совершил нападение на банк и захватил 9 заложников.

Как заявил полицейским 28-летний злоумышленник, он не хочет, чтобы кто-то пострадал, намерен вести переговоры и якобы подать уголовную жалобу, передает denik.cz.

Инцидент произошел около полудня. На место прибыли правоохранители, отряд спецназа и полицейский переговорщик, в район ЧП отправлен вертолет. Окрестности эвакуированы и оцеплены, магазины возле банка закрыты.

Фото с места инцидента denik.cz

Фото с места инцидента denik.cz

Фото с места инцидента denik.cz

Как передает idnes.cz со ссылкой на представителя полиции Монику Шиндл, нападение произошло в Unicredit Bank, который преступник пытался ограбить.

По словам Шиндл, мужчина вооружен огнестрельным оружием, но не применял его, а также впоследствии отпустил одного из заложников.

Фото с места инцидента denik.cz

Фото с места инцидента denik.cz

Представитель полиции также указала, что мотивы, побудившие мужчину на совершение преступления, пока не понятны.

По словам официального представителя Unicredit Bank Петра Плочека, ситуация находится под контролем. "Мы приняли все меры безопасности и сообщили в полицию", — сказал он.

Фото с места инцидента denik.cz

Как писал OBOZREVATEL, в Италии днем, 29 ноября, мужчина взял в заложники около 20 студентов, когда ворвался в государственное учреждение в городе Фьюджи.