В Бундестаг пришла "взрывоопасная" посылка, на место вызвали саперов

Подозрительный предмет выявили в почтовом отделении парламента ФРГ
Его классифицировали как нетрадиционное взрывное и зажигательное устройство
На месте ЧП начали проверку
В почтовом отделении немецкого Бундестага во вторник, 22 сентября, обнаружили странную посылку, якобы адресованную члену партии СДПГ Карлу Лаутербаху.
Как пишет Bild, на место сразу же вызвали полицию и саперов, поскольку бандероль, вызвавшая подозрения, была классифицирована экспертами как "нетрадиционное взрывное и зажигательное устройство".
Прибывшие на место обнаружения предмета правоохранители и взрывотехники занялись его детальным изучением.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее правоохранительные органы США перехватили посылку, адресованную американскому президенту Дональду Трампу, содержащую яд рицин.
Адресованный Трампу конверт с ядом был отправлен из Канады.
Согласно исследованиям, для человека средняя смертельная доза рицина составляет 0,3 мг/кг перорально. Он представляет собой белый порошок без запаха, хорошо растворимый в воде.
В итоге подозреваемую в отправке посылки с ядом Трампу женщину задержали при попытке въехать в США из Канады в штате Нью-Йорк,