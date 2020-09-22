В Бундестаг пришла "взрывоопасная" посылка, на место вызвали саперов

В почтовом отделении немецкого Бундестага во вторник, 22 сентября, обнаружили странную посылку, якобы адресованную члену партии СДПГ Карлу Лаутербаху.

Как пишет Bild, на место сразу же вызвали полицию и саперов, поскольку бандероль, вызвавшая подозрения, была классифицирована экспертами как "нетрадиционное взрывное и зажигательное устройство".

Прибывшие на место обнаружения предмета правоохранители и взрывотехники занялись его детальным изучением.

Как сообщал OBOZREVATEL: