Гноят и кровоточат: загадочная болезнь уничтожила все ногти женщины

У жительницы Ливерпуля в Великобритании проявилась загадочная болезнь, которая поразила ее ногти. На ее руках и ногах они оказались буквально разъеденными до крови.

Вначале у 53-летней женщины начал отслаиваться один ноготь на ноге, после чего она обратилась к врачу, пишет The Liverpool Echo.

Анализы не показали никаких отклонений, а выписанные лекарства не улучшили ситуацию. Врачам так и не удалось диагностировать точное заболевание, но сама пациентка утверждает, что после применения антигрибковых средств ее состояние улучшилось.

Женщина пояснила, что вокруг каждого ногтя у нее временами появляются кожные наросты, которые гноят и кровоточат.

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Заболевание ногтей The Liverpool Echo

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