В Британии от коронавируса умер 96-летний герой войны: что известно об удивительном человеке

В Британии от коронавируса погиб 96-летний герой Второй мировой войны Джон Мур, который записался в армию в 17 лет и спас свою сестру из-под бомбежки.

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Как сообщает DailyMail, Джон Мур скончался в больнице принцессы Уэльской, в Южном Уэльсе. Джону было 96 лет и, как рассказывают его друзья, он прожил полноценную жизнь.

Еще в 17 лет он пошел в армию, записавшись в Королевские военно-воздушные войска Великобритании. До этого, во время бомбардировки Ливерпуля Джон спас жизнь своей сестре Нелл и её двухлетнему сыну Алану. В армии же он стал пилотом и вместе со своей командой выполнил 27 миссий над Европой.

Джон Мур DailyMail

Затем его "Ланкастер" подбили нацисты – два члена экипажа погибли и трое получили серьезные ранения. Джону удалось выжить, но ему потребовался месяц на лечение.

Спустя годы он перебрался в деревню Абердин, что находится в Южном Уэльсе. Его подруга Линдси Олфорд рассказала, что Джон однажды поклялся не тратить ни минуты жизни впустую.

"Он говорил о том, как опыт войны глубоко изменил его – он поклялся никогда не тратить ни минуты и жить полной жизнью. Джон сдержал свое обещание и стал вдохновением для всех, кто его знал", – рассказала она.

Джон Мур DailyMail

В деревне все его знали как активного и жизнелюбивого мужчину. За год он проходил в общей сложности 800 миль, несмотря на свой возраст.

После смерти Джона, жители Абердина зажгли свечи на своих окнах, а после окончания карантина намерены провести памятный вечер в его честь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Британии обнаружили, что у трети пациентов, переболевших COVID-19, вырабатывается слишком мало антител к вирусу.

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