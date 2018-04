В Британии автомобиль трижды наехал на толпу: много раненых

В британском городе Ньюпорт легковое авто несколько раз наехало на толпу во время марафона, в результате чего пострадали четыре человека.

Инцидент произошел в 5:30 утра по местному времени. Машина трижды резко стартовала и сбивала людей, которые пытались остановить ее. После этого, легковушка отъезжала назад, резко набирала скорость, и вновь совершала наезд. Об этом сообщает Wales Online.

По данным очевидцев, водитель Ford C-Max сбил двух девушек, которые просто сидели на лавочке возле ночного клуба.

Всего же в марафоне в этот день участвовали около шести тысяч бегунов.

Двое среди пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Машину нашли сожженной недалеко от места происшествия. По данным полиции, задержан 18-летний подозреваемый. Происшествие не связывают с терактом.

"Любой, кто принимает участие в марафоне, должен продолжать мероприятия, как планировалось. Офицеры следят за ситуацией", - заверили участников марафона.

Update: Following the incident this morning on Cambrian Rd, Newport involving a car & 4 pedestrians, an 18 yr old man from Newport has been arrested on suspicion of causing injury by dangerous driving. Investigations are ongoing - thanks everyone for your comments and shares. pic.twitter.com/5xhrelIRCQ