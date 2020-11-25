В Бразилии столкнулись грузовик и автобус: 41 погибший

В Бразилии в муниципалитете Тагуаи в штате Сан-Паулу в результате столкновения грузовика с пассажирским автобусом погиб 41 человек.

Об этом сообщил портал G1. Авария произошла на шоссе Альфредо де Оливейра Карвалью, между Тагуаи и Такуаритуба около 07:00 (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Полиция предполагает, что причиной столкновения стало нарушение правил обгона.

По информации правоохранителей, 37 человек погибли на месте происшествия, четверо в пути или в больнице.

В списке, полученном спасательными командами, указано, что в автобусе находилось 52 пассажира, помимо водителя.

После аварии грузовик Bitrem, груженый навозом, вылетел с дороги на обочину. Водитель грузовика – один из выживших. Его доставили в отделение неотложной помощи в Фартуре.

Для устранения инцидента пришлось закрыть шоссе. На месте работали спасательные команды дорожной полиции, пожарные и даже вертолеты премьер-министра. До 12:00 дорога оставалась закрытой для автомобильного движения.

По словам официального представителя премьер-министра, лейтенанта Александра Гедеса, это самая крупная авария года на автомагистралях в штате Сан-Паулу.

Правительство штата создало целевую группу для опознания тел жертв.

Трасса, на которой произошло ДТП, является платной. По данным Военной дорожной полиции Итапевы, аварии на этом участке шоссе случаются очень редко.

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