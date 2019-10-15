В Бразилии рухнула многоэтажка с людьми: первые жуткие кадры ЧП

В элитном районе города Форталеза в Бразилии во вторник, 15 октября, обрушился семиэтажный жилой дом, в результате чего были травмированы проходящие мимо пешеходы.

Об этом сообщает местное издание Сorreio Braziliense (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

По предварительной информации, в доме могли находится люди, однако спасатели не подтвердили, есть ли жертвы ЧП.

В Бразилии рухнула многоэтажка Twitter Vitor Magalhães

В Бразилии рухнула многоэтажка Twitter Jornal O Globo

Отмечается, что здание расположено в районе Дионисио Торрес. Обвал произошел около 10:30 утра, и в некоторых домах возле здания не было электричества. Свидетели рассказали, что видели людей внутри здания и жителей, выбегающих из квартиры.

В Бразилии рухнула многоэтажка Twitter O John

В Бразилии рухнула многоэтажка Twitter O John

Пешеходы, проходившие в момент обрушения и получившие незначительные травмы, были доставлены в поликлиники рядом с участком. Транспортные средства, которые были припаркованы на улице, также пострадали от обломков.

На место ЧП прибыли экстренные службы. С целью расследования причин аварии движение по улицам вокруг дома было перекрыто.

Um prédio residencial acaba de desabar em Fortaleza. O edifício fica no cruzamento de duas ruas no bairro Dionísio Torres, em uma área nobre da capital cearense.O prédio teria sete andares e estaria ocupado por moradores. pic.twitter.com/i88gjyYjIX — Rádio BandNews FM (@radiobandnewsfm) October 15, 2019

Veja vídeo do prédio após desabamento em Fortaleza (CE) https://t.co/Jd1t81tbfk pic.twitter.com/do3tZ8Dkrp — Portal R7.com (@portalR7) October 15, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Индии рухнул жилой дом, похоронив под обломками полсотни жителей.

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