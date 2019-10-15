Главная Новости
15 октября • обновлено в 18:26
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

В Бразилии рухнула многоэтажка с людьми: первые жуткие кадры ЧП

882 Читать материал на украинском

В элитном районе города Форталеза в Бразилии во вторник, 15 октября, обрушился семиэтажный жилой дом, в результате чего были травмированы проходящие мимо пешеходы.

Об этом сообщает местное издание Сorreio Braziliense (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

По предварительной информации, в доме могли находится люди, однако спасатели не подтвердили, есть ли жертвы ЧП.

Новости
В США самолет рухнул на жилой дом: есть жертвы

В Бразилии рухнула многоэтажка

В Бразилии рухнула многоэтажка

Twitter Vitor Magalhães

В Бразилии рухнула многоэтажка

В Бразилии рухнула многоэтажка

Twitter Jornal O Globo

Отмечается, что здание расположено в районе Дионисио Торрес. Обвал произошел около 10:30 утра, и в некоторых домах возле здания не было электричества. Свидетели рассказали, что видели людей внутри здания и жителей, выбегающих из квартиры.

В Бразилии рухнула многоэтажка

В Бразилии рухнула многоэтажка

Twitter O John

В Бразилии рухнула многоэтажка

В Бразилии рухнула многоэтажка

Twitter O John

Пешеходы, проходившие в момент обрушения и получившие незначительные травмы, были доставлены в поликлиники рядом с участком. Транспортные средства, которые были припаркованы на улице, также пострадали от обломков.

На место ЧП прибыли экстренные службы. С целью расследования причин аварии движение по улицам вокруг дома было перекрыто.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Индии рухнул жилой дом, похоронив под обломками полсотни жителей.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Место
Бразилия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel