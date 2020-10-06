В Бишкеке протестующие подожгли здание парламента. Фото и Видео
В столице Кыргызстана Бишкеке протестующие подожгли здание ранее захваченного парламента, где также находитсяадминистрация президента.
Огонь охватил по несколько кабинетов на четвертом, пятом, шестом и седьмом этажах, сообщает 24.kg (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
По словам митингующих, кто-то специально поджег один кабинет, затем огонь распространился на другие помещения.
На место происшествия прибыли пожарные. О пострадавших ничего не сообщается.
По состоянию на 6 утра 06:00 октября пожар в Белом Доме Кыргызстана потушили, сообщает "Sputnik Кыргызстан" в телеграм.
Напомним, что участники протеста, которые выступили против результатов выборов, захватили здание парламента. Кроме того, они ворвались в здание Госкомитета по нацбезопасности и вывели оттуда бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в понедельник, 5 октября, на следующий день после парламентских выборов в Кыргызстане, люди вышли на акцию протеста на площадь Ала-Тоо в Бишкеке и ряде других городов страны.
Участники митинга выступили против предварительных итогов голосования, согласно которым большинство голосов получили провластная партия "Биримдик" и "Мекеним Кыргызстан".
В итоге между протестующими и силовиками произошли столкновения, в результате которых пострадали около 130 человек.