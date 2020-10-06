В Бишкеке митингующие захватили парламент. Фото и видео

В столице Кырзыстана участники протеста, которые выступили против результатов выборов, захватили здание парламента, где также находится администрация президента (Белый дом).

Они вошли в здание около полуночи 5 октября (по киевскому времени), но оно оказалось пустым, пишет "Интерфакс" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Протестующие захватили пожарную машину и на ней, протаранив ворота, въехали на территорию перед зданием.

Когда они вошли в парламент, там никого не оказалось. При этом, люди призывали друг друга не грабить здание и ничего не ломать в нем.

Очевидцам удалось заснять как до этого из территории выехала колонна машин.

По данным РИА Новости, часть протестующих направились к зданию Госсударственного комитета национальной безопасности, где под стражей содержится экс-президент Алмазбек Атамбаев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 5 октября, на следующий день после парламентских выборов в Кыргызстане, люди вышли на акцию протеста на площадь Ала-Тоо в Бишкеке и ряде других городов страны.

Участники митинга выступили против предварительных итогов голосования, согласно которым большинство голосов получили провластная партия "Биримдик" и "Мекеним Кыргызстан".

В итоге между протестующими и силовиками произошли столкновения, в результате которых пострадали около 130 человек.