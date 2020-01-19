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19 января • обновлено в 15:43
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К Меркель приехали Путин, Макрон и Помпео: о чем поговорят

1.6т
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В воскресенье, 19 января, президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и госсекретарь США Майк Помпео прибыли в Берлин (Германия) на конференцию по урегулированию конфликта в Ливии.

Также приехал президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом сообщает Deutsche Welle (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Правительство ФРГ пригласило для участия в конференции представителей обеих конфликтующих сторон: главу Правительства национального согласия Ливии Фаиза Сарраджа и командующего Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифу Хафтара.

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На встречу на высшем уровне были приглашены также представители Европейского Союза, Африканского союза и Лиги арабских государств. Приехал также генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш.

К Меркель приехали Путин, Макрон и Помпео: о чем поговорят

РИА Новости

К Меркель приехали Путин, Макрон и Помпео: о чем поговорят

РИА Новости

К Меркель приехали Путин, Макрон и Помпео: о чем поговорят

Пул N3

Ситуация в Ливии

В Бенгази на востоке действует одно правительство, его поддерживают арабские страны; в Триполи на западе – другое, созданное при поддержке ООН и ЕС, его поддерживает и Турция.

Восточным властям помогает армия генерала Халифы Хафтара, которая последние месяцы пытается захватить Триполи. Его поддерживают Россия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Иордания.

Халифа Хафтар

Халифа Хафтар

РБК

Фаиз Саррадж

Фаиз Саррадж

Вести

Что было озвучено

Перед конференцией по Ливии прошла встреча президента России и Турции. Путин заявил, что Москва и Анкара сделали хороший шаг, призвав стороны конфликта прекратить огонь. "Обе стороны прислушались к нашему призыву, и крупномасштабные боевые действия прекращены", — подчеркнул российский лидер.

Эрдоган, в свою очередь, отметил, что Россия и Турция "решительно завершили сделку по С-400" и напомнил о реализации проекта газопровода "Турецкий поток" и строительстве АЭС "Аккую".

Путин встретился с Эрдоганом

Путин встретился с Эрдоганом

Пул N3

Путин встретился с Эрдоганом

Путин встретился с Эрдоганом

Пул N3

Путин заявил: "Россия поддерживает инициативу канцлера Меркель по ливийскому урегулированию. Эта ситуация беспокоит всех, и ливийские стороны, и нас с вами, и всю Европу, потому что через ливийские ворота, широко распахнутые после убийства Каддафи, хлынул поток беженцев в Европу и с Ближнего Востока, и из Африки".

Также встретились лично Помпео и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Они обсудили общие проблемы, в том числе способы совместной работы в целях укрепления мира и безопасности на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Помпео приехал в Берлин

Помпео приехал в Берлин

Помпео приехал в Берлин

Помпео приехал в Берлин

Помпео встретился с Боррелем

Помпео встретился с Боррелем

Telegram-канал Карточный домик

Меркель и глава МИД Хайко Маас провели отдельные встречи с Хафтаром и Сарраджем.

Маас с Хафтаром

Маас с Хафтаром

Telegram-канал Карточный домик

Какие ожидания от конференции

Официальный представитель немецкого МИД Райнер Бройль отметил, что речь пока не идет о мирных переговорах. "Цель состоит в том, чтобы международные игроки договорились о рамочных условиях, которые позволили бы им вернуть свое влияние", – поделился он.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступила с критикой стран, осуществляющих военную поддержку участников конфликта в Ливии. "Пока туда продолжает поступать военная помощь, бои там не прекратятся и не будет политического урегулирования", – отметила канцлер.

Согласие российского президента Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана, которые поддерживают противоположные стороны конфликта, принять участие в берлинской конференции Меркель назвала хорошим знаком.

Однако значение этой конференции выходит далеко за пределы урегулирования ситуации в Ливии. По словам Юргена Хардта, эксперта Христианско-демократического союза (ХДС) по вопросам внешней политики, достижение мира в Ливии – это "ключ к дальнейшей стабильности в Северной и Западной Африке. "Если нам удастся привести Ливию к мирному будущему, это будет знаковым событием для всего региона", – подчеркнул Хардт.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Ливии с 00:00 воскресенья, 12 января, национальная армия генерала Халифы Хафтара, поддерживаемая Россией, объявила о прекращении боевых действий на западе страны.

  • Стороны приехали в Москву для официального заключения перемирия, однако сделку сорвали. Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар и спикер ливийской Палаты представителей (ПП, постоянный избранный парламент) Агила Салех Иса не подписали соглашение о прекращении огня с Правительством национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа.

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Автор
Ирина Кулинич
Персоны
Борис Джонсон Реджеп Тайип Эрдоган Владимир Путин Ангела Меркель
Место
Германия
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Ливия до нападения сил НАТО была процветающим государством! Но - независимым! И решили америкосы и ЕСзсовцы научить их демократии! Ну типа как и Украину! 3.14здец обеим!
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
О блин!!!))) Ха-ха-ха))) Даже Конго пригласили... А где там супер мега держава украина?)))))
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Галактионов Николай Петрович
Галактионов Николай Петрович
Серьезные люди решают участь обезьянника. Дойдет очередь и до бывшей УССР....
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