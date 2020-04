На северо-западе столицы Германии Берлина произошел масштабный пожар – горят крыши сразу нескольких высотных домов.

Площадь возгорания составляет около 1,2 тысячи квадратных метров. Об этом в Twitter сообщила пожарная служба города. Также очевидцы опубликовали множество видеозаписей с места происшествия (чтобы посмотреть, проскролльте новость до конца).

Загорелись крыши нескольких домов twitter.com/Mr__Killuminati

Пострадал только один пожарный, его госпитализировали с незначительными повреждениями.

К ликвидации привлечены 120 человек.

На видео, опубликованном очевидцами, видны клубы черного дыма, которые разносятся со стороны высотных домов.

News sources report explosion and major fire in a building in #Berlin #Germany. pic.twitter.com/SJSC9QP1fU — Mehrdad Torabi (@mehrdadt1987) April 3, 2020

🚨🇩🇪 BREAKING – Berlin: Fire on high - rise roofs in Neu - Hohenschönhausen



The fire on several high-rise roofs in the Neu-Hohenschönhausen district has largely been extinguished.



Nobody was injured, a fire department spokesman said early Friday afternoon. pic.twitter.com/xu469JdgZ2 — Mr___Killuminati (@Mr__Killuminati) April 3, 2020

Huge fire in North of Berlin pic.twitter.com/OMgybCIXGY — Morocco Topo (@JorgeOrtega) April 3, 2020

