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8 сентября • обновлено в 11:21
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В Берлине авто протаранило толпу пешеходов: много жертв

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В столице Германии Берлине в пятницу, 6 сентября, автомобиль врезался в толпу пешеходов на тротуаре.

В результате ДТП минимум четверо человек погибли, еще трое получили травмы, передает la Repubblica. Известно, что среди жертв – младенец.

Авария произошла около 7 часов вечера по местному времени. В машине находились два человека, пассажиром являлась мама водителя. Они получили травмы разной степени тяжести.

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Фото с места аварии

Фото с места аварии

Facebook – Polizeireporter Th. Schröder

Еще одна пострадавшая, по данным morgenpost.de – шестилетняя девочка, она госпитализирована.

Полиция начала расследование, на данный момент инцидент рассматривается как серьезное ДТП, а не террористический акт.

Известно, что машина мчала на большой скорости по Инвалиденштрассе. Предварительно, водитель Porsche потерял управление над машиной и слетел с дороги, после чего врезался в людей и влетел в строительный забор.

Фото с места аварии

Фото с места аварии

Facebook – Polizeireporter Th. Schröder

Фото с места аварии

Фото с места аварии

Facebook – Polizeireporter Th. Schröder

Фото с места аварии

Фото с места аварии

Facebook – Polizeireporter Th. Schröder

Фото с места аварии

Фото с места аварии

morgenpost.de

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Германии на автобане A9 под Лейпцигом перевернулся автобус Flixbus. В результате один человек погиб, более 70 пострадали.

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Место
Германия Берлин
Теги
ДТП смерть умер ребенок фотографии
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Газмяс Омский
Газмяс Омский
У водителя под сиденьем лежит загранпаспорт России с несуществующим номером. Проверьте внимательно. Номер паспорта передам позже телетайпом.
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