В Берлине авто протаранило толпу пешеходов: много жертв

В столице Германии Берлине в пятницу, 6 сентября, автомобиль врезался в толпу пешеходов на тротуаре.

В результате ДТП минимум четверо человек погибли, еще трое получили травмы, передает la Repubblica. Известно, что среди жертв – младенец.

Авария произошла около 7 часов вечера по местному времени. В машине находились два человека, пассажиром являлась мама водителя. Они получили травмы разной степени тяжести.

Фото с места аварии Facebook – Polizeireporter Th. Schröder

Еще одна пострадавшая, по данным morgenpost.de – шестилетняя девочка, она госпитализирована.

Полиция начала расследование, на данный момент инцидент рассматривается как серьезное ДТП, а не террористический акт.

Известно, что машина мчала на большой скорости по Инвалиденштрассе. Предварительно, водитель Porsche потерял управление над машиной и слетел с дороги, после чего врезался в людей и влетел в строительный забор.

Фото с места аварии Facebook – Polizeireporter Th. Schröder

Фото с места аварии Facebook – Polizeireporter Th. Schröder

Фото с места аварии Facebook – Polizeireporter Th. Schröder

Фото с места аварии morgenpost.de

Schwerer Verkehrsunfall in #Mitte . PKW auf Gehweg. Dabei starben vier Menschen, darunter ein Kleinkind. Zwei Menschen verletzt. #polizei_berlin ermittelt. pic.twitter.com/BaaD2xhbVX — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) September 6, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Германии на автобане A9 под Лейпцигом перевернулся автобус Flixbus. В результате один человек погиб, более 70 пострадали.

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