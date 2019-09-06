В Берлине авто протаранило толпу пешеходов: много жертв

В столице Германии Берлине в пятницу, 6 сентября, автомобиль врезался в толпу пешеходов на тротуаре.
В результате ДТП минимум четверо человек погибли, еще трое получили травмы, передает la Repubblica. Известно, что среди жертв – младенец.
Авария произошла около 7 часов вечера по местному времени. В машине находились два человека, пассажиром являлась мама водителя. Они получили травмы разной степени тяжести.
Фото с места аварии
Facebook – Polizeireporter Th. Schröder
Еще одна пострадавшая, по данным morgenpost.de – шестилетняя девочка, она госпитализирована.
Полиция начала расследование, на данный момент инцидент рассматривается как серьезное ДТП, а не террористический акт.
Известно, что машина мчала на большой скорости по Инвалиденштрассе. Предварительно, водитель Porsche потерял управление над машиной и слетел с дороги, после чего врезался в людей и влетел в строительный забор.
Фото с места аварии
Facebook – Polizeireporter Th. Schröder
Фото с места аварии
Facebook – Polizeireporter Th. Schröder
Фото с места аварии
Facebook – Polizeireporter Th. Schröder
Фото с места аварии
morgenpost.de
Schwerer Verkehrsunfall in #Mitte . PKW auf Gehweg. Dabei starben vier Menschen, darunter ein Kleinkind. Zwei Menschen verletzt. #polizei_berlin ermittelt. pic.twitter.com/BaaD2xhbVX— Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) September 6, 2019
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Германии на автобане A9 под Лейпцигом перевернулся автобус Flixbus. В результате один человек погиб, более 70 пострадали.
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