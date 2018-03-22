В Белом доме случилась новая громкая отставка

Главный адвокат президента США Джон Дауд подал в отставку.

"Дауд, который возглавил юридическую команду президента прошлым летом, рассматривал вопрос об уходе несколько раз в последние месяцы и в конечном итоге пришел к выводу, что Трамп все больше игнорирует его советы", - пишет The New York Times со ссылкой на источник.

Под руководством Дауда адвокаты Трампа посоветовали ему сотрудничать со специальным прокурором Робертом Мюллером, который расследует вмешательство России в выборы и возможные связи с окружением Трампа, а также препятствовал ли президент расследованию.

"Вместо этого в последние дни президент начал публично нападать на Мюллера, что, как представляется, связано с обеспокоенностью президента тем, что расследование более непосредственно сказывается на нем. Он также в частном порядке настаивал на том, что он должен присутствовать на собеседовании в канцелярии специального адвоката, хотя Дауд считал, что это плохая идея", - говорится в материале.

Отмечается, что Трамп удовлетворен отставкой Дауда, поскольку он разочаровался в нем, особенно когда Дауд призвал Министерство юстиции прекратить расследование по делу специального адвоката. Сначала сказал, что он выступает от имени президента, но затем дал заднюю.

Как сообщал "Обозреватель", Трамп уволил главу Госдепа Рекса Тиллерсона 13 марта. В тот же день он назначил на должность госсекретаря Майка Помпео.

По данным The Washington Post, Трамп также решил уволить своего советника по национальной безопасности Герберта Макмастера и сейчас активно ищет ему замену.