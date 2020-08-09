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В Беларуси проходят выборы президента: все подробности

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Мир
2,2 т.
Беларусь выбирает президента

Беларусь выбирает президента.

В воскресенье, 9 августа, в Беларуси стартовали выборы президента страны. Накануне в Минск стянули военную технику, правоохранители переведены на усиленный вариант службы.

В выборах принимают участие 5 кандидатов:

  • действующий президент Александр Лукашенко,

  • жена оппозиционера Сергея Тихановского Светлана Тихановская,

  • сопредседатель общественного объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев,

  • экс-депутат Анна Канопацкая,

  • председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень.

ЦИК отказал в регистрации Виктору Бабарико, Валерию Цепкало, Юрию Ганцевичу, Владимиру Непомнящих, Ольге Ковальковой, Николаю Козлову.

Выборы будут признаны состоявшимися, если в них примут участие более 50% граждан, внесенных в списки. Для избрания президентом Беларуси необходимо набрать более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

OBOZREVATEL ведет текстовую онлайн-трансляцию событий в Беларуси:

08:08 – Согласно данным ЦИК, за пять дней досрочного голосования наблюдалась рекордная явка избирателей – 41,7%.

08:00 – В Беларуси открылись избирательные участки. Всего в стране можно будет проголосовать на 5 767 участках, за рубежом организованы 44 участка.

07:10 – Белорусский оппозиционный политик Анатолий Лебедько заявил, что протоколы с результатами президентских выборов были оформлены до подсчета голосов – в них результат Лукашенко составляет порядка 76%.

БеларусьВыборы ПрезидентаАлександр Лукашенко
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