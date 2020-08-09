В Беларуси проходят выборы президента: все подробности

В воскресенье, 9 августа, в Беларуси стартовали выборы президента страны. Накануне в Минск стянули военную технику, правоохранители переведены на усиленный вариант службы.

В выборах принимают участие 5 кандидатов:

действующий президент Александр Лукашенко,

жена оппозиционера Сергея Тихановского Светлана Тихановская,

сопредседатель общественного объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев,

экс-депутат Анна Канопацкая,

председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень.

ЦИК отказал в регистрации Виктору Бабарико, Валерию Цепкало, Юрию Ганцевичу, Владимиру Непомнящих, Ольге Ковальковой, Николаю Козлову.

Выборы будут признаны состоявшимися, если в них примут участие более 50% граждан, внесенных в списки. Для избрания президентом Беларуси необходимо набрать более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

OBOZREVATEL ведет текстовую онлайн-трансляцию событий в Беларуси:

08:08 – Согласно данным ЦИК, за пять дней досрочного голосования наблюдалась рекордная явка избирателей – 41,7%.

08:00 – В Беларуси открылись избирательные участки. Всего в стране можно будет проголосовать на 5 767 участках, за рубежом организованы 44 участка.

07:10 – Белорусский оппозиционный политик Анатолий Лебедько заявил, что протоколы с результатами президентских выборов были оформлены до подсчета голосов – в них результат Лукашенко составляет порядка 76%.