Главная Новости
8 мая • обновлено в 10:42
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

В Беларуси назначили президентские выборы: названа дата

2.8т
Читать материал на украинском

Очередные выборы президента Беларуси пройдут 9 августа.

Как сообщает TUT.BY, за эту дату проголосовало большинство во время внеочередного заседания Палаты представителей 8 мая.

Поскольку, согласно законодательству Беларуси, крайний день проведения выборов 30 августа, депутаты выбирали из четырех дат: 9, 16, 23 и 30 августа.

Президент Беларуси Александр Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко

На проведение выборов потратят 36,8 млн белорусских рублей (около 400 млн грн).

На заседание, где депутаты обсуждали дату выборов, пустили только журналистов государственных СМИ.

Напомним, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко занимает свой пост уже 26 лет – с 1994 года. Он выигрывал выборы пять раз подряд.

Как писал OBOZREVATEL, в ближайшие пять лет в Беларуси может быть принята новая Конституция. Но предстоящие президентские выборы пройдут в соответствии действующим основным законом.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Персона
Александр Лукашенко
Место
Беларусь
Тег
Выборы Президента
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
4
Смешно
5
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мир

Коронавирус. Самое важное

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги