Главная Новости
10 ноября • обновлено в 10:20
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Зарезал бизнесмена: в Австралии нашли мертвым россиянина-беглеца

1.5т Читать материал на украинском

В Австралии нашли мертвым 49-летнего россиянина Владимира Кондакова по прозвищу "Большой русский", которого подозревали в убийстве бизнесмена Альберта Метледжа и нападении на его сына.

Об этом сообщает телеканал ABC. Тело было обнаружено в районе Тарен Пойнт на юге Сиднея.

По предварительным данным, в его смерти нет признаков криминала. Причина гибели россиянина устанавливается.

Новости
"Убрали" россияне? На Донбассе нашли мертвым агента ФБР
В Австралии нашли мертвым россиянина, убившего бизнесмена

В Австралии нашли мертвым россиянина, убившего бизнесмена

Twitter Laura Banks

В Австралии нашли мертвым россиянина, убившего бизнесмена

В Австралии нашли мертвым россиянина, убившего бизнесмена

Twitter Laura Banks

По версии следствия, Кондаков 6 ноября напал с ножом на 76-летнего предпринимателя Альберта Метледжа на строительной площадке в Сиднее из-за спора по работе. Австралиец ливанского происхождения погиб в результате ранений. Также был ранен его 33-летний сын.

Россиянин скрылся с места преступления. Его искали несколько суток. Полиция привлекла к операции вертолеты, кинологов и спецподразделения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Польше нашли мертвыми россиянина и его 5-летнего сына.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Австралия
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Гоша Злой
Гоша Злой
давай лапотникам визу после этого
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения