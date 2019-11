Зарезал бизнесмена: в Австралии нашли мертвым россиянина-беглеца

В Австралии нашли мертвым 49-летнего россиянина Владимира Кондакова по прозвищу "Большой русский", которого подозревали в убийстве бизнесмена Альберта Метледжа и нападении на его сына.

Об этом сообщает телеканал ABC. Тело было обнаружено в районе Тарен Пойнт на юге Сиднея.

По предварительным данным, в его смерти нет признаков криминала. Причина гибели россиянина устанавливается.

По версии следствия, Кондаков 6 ноября напал с ножом на 76-летнего предпринимателя Альберта Метледжа на строительной площадке в Сиднее из-за спора по работе. Австралиец ливанского происхождения погиб в результате ранений. Также был ранен его 33-летний сын.

Россиянин скрылся с места преступления. Его искали несколько суток. Полиция привлекла к операции вертолеты, кинологов и спецподразделения.

Police have released photos of man they wish to speak to in relation to fatal stabbing of Albert Metledge, and critical wounding of his son Anthony at construction site in St Peters yesterday. If anyone see VLADIMIR KONDAKOV, they are asked not to approach, call 000 @7NewsSydney pic.twitter.com/38DpKt3iH0