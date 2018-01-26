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В Atlantic Council раскрыли детали мощнейших санкций США против окружения Путина

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В новый санкционный список США, который обнародуют в конце января, попадут около полусотни российских бизнесменов, которые заработали свое состояние благодаря связям с Кремлем.

Об этом в интервью mbk.media заявил аналитик Atlantic Council и профессор Джорджтаунского университета Андерс Ослунд.

По его мнению, 40–50 человек — наиболее эффективное количество человек близких к Кремлю для блокирования дальнейших действий президента Путина.

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"Это "постыдный список", который должен подчеркнуть, что это плохие люди. Если в нем будет 200 человек и более, то это в некотором смысле все [ключевые представители российской элиты]", - говорит Ослунд.

По словам эксперта, в случае большого перечня в него могут попасть не очень значимые люди и все состоятельные россияне. При этом перед США стоит задача выявить людей, которые заработали на связях с Кремлем и ведет с ним коммерческое сотрудничество.

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Также Ослунд отметил, что при составлении списка не делается акцент на российских госчиновниках.

"Например, одна группа включает людей, занимающихся преступной деятельностью от имени Кремля и зарабатывает на такой работе. Это могут быть такие люди, как Константин Малофеев. Другая категория — "приближенные": например, Ротенберги, Тимченко, Ковальчук. Они уже находятся под санкциями. Далее, речь идет о детях "приближенных" и других чиновников, которые заработали себе миллиарды и высокие посты. За исключением Игоря Ротенберга, ни один из этих "золотых мальчиков" не попал под санкции. Эту группу необходимо включить", - поясняет эксперт.

По словам Ослунда, под санкции должны попасть менеджеры госпредприятий, которые берут деньги из своих компаний в интересах людей, близких Кремлю.

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"Наконец, есть люди, которые хранят деньги Путина. В эту "путинскую группу" входят те же Тимченко, Ротенберги, Ковальчук, а еще такие люди, как Петр Колбин, который находится под санкциями, Сергей Ролдугин, против которого санкций пока нет, и еще несколько человек", - сообщил аналитик.

Также Ослунд отмечает, что под новыми санкциями окажутся некоторые люди из списка российского Forbes. Но в первую очередь это коснется тех людей, которые разбогатели благодаря власти Путина.

"Основным источником, которые не был еще в полной мере использован, является "Панамское досье", вышедшее в апреле прошлого года. Кроме того, в российском Forbes есть много информации. Если смотреть за более долгий период, то в "Ведомостях" тоже публикуется много интересной информации, и вся она в открытом доступе. Конечно, есть и западные разведданные, о которых я не информирован", - сообщил он.

Как писал "Обозреватель", ранее была названа решающая дата по мощнейшим антироссийским санкциям США.

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Темы
Санкции против РоссииХолодная война между Западом и РоссиейРоссийско-украинский конфликт
Персона
Андерс Аслунд
Место
Россия
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