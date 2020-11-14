В Армении заявили о более 3 тыс. жертв на войне с Азербайджаном: начался обмен телами

В Армении заявили о минимум 2 137 жертв среди военнослужащих за время конфликта с Азербайджаном за территории Нагорного Карабаха.

Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства здравоохранения Армении Алина Никогосян на своей странице в Facebook. Она уточнила, что речь идет о телах погибших, которые прошли судебно-медицинскую экспертизу.

При этом среди них остаются тела, которые пока не могут опознать.

"Процесс обмена телами погибших солдат, оставленных противником, только начался; конфликтующие стороны не могут знать окончательное число в это время, пока эти действия продолжаются", – отметила Никогосян.

Подробнее о том, чьим является Нагорный Карабах и где он расположен, – читайте в материале OBOZREVATEL.

О сути конфликта Армении и Азербайджана – читайте по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, участники протеста в Ереване потребовали от премьер-министра Никола Пашиняна уйти в отставку до полуночи, 12 ноября. В случае отказа они пригрозили самостоятельно "решить вопрос с его уходом". Люди недовольны мирным соглашением с Азербайджаном