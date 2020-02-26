В Армении во вторник, 25 февраля, начался суд над бывшим президентом страны Сержем Саргсяном.

Его обвиняют в коррупции, однако сторонники экс-президента считают, что дело сфабриковано. Об этом сообщает "Голос Америки".

Обвинение утверждает, что Саргсян и еще несколько чиновников украли около миллиона долларов из государственного бюджета.

"Я надеюсь, что в Армении еще остались судьи, для которых справедливость превыше всего", – сказал Саргсян.

При этом первое слушание стало организационным. Официальная работа над делом стартует через несколько недель, а быть может и месяцев. Пока же мерой пресечения Саргасяну избрана подписка о невыезде.

Саргсян занимал пост президента Армении два срока с 2008 года, он подал в отставку в 2018 году из-за массовых протестов.

В Армении начали судить экс-президента Саргсяна КП

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году на одиннадцатый день протестов в Ереване премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку.

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