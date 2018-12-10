В Армении к власти пришли "третьи силы": первые результаты выборов

В Армении, где в воскресенье, 9 ноября, прошли парламентские выборы, появились первые предварительные результаты. Так, Центральная избирательная комиссия обработала почти 94% бюллетеней (это данные с 1904 избирательных участков из 2010).

Так, с результатом 70,44% (827644) победил блок "Мой шаг" и.о. премьер-министра Никола Пашиняна. На втором месте с 8,35% (98159) партия "Процветающая Армения". На третьей позиции "Светлая Армения" с 6,38% (74929), передает News.am.

Остальные политические силы в новый парламент не проходят. Наиболее близка была к преодолению необходимого барьера занявшая четвертую строчку Республиканская партия Армении с 4,57% (53739).

Новости В Армении определились с датой досрочных выборов

Никола Пашинян

Далее голоса распределились следующим образом:

АРФ Дашнакцутюн – 3,93% (46184),

блок "Мы" – 2,02% (23724),

"Сасна црер" – 1,79% (21045),

"Оринац еркир" – 1% (11789),

"Решение гражданина" – 0,67% (7853),

"Христианско-народное возрождение" – 0,51% (5983),

"Национальный прогресс" – 0,33% (3862).

Как сообщал OBOZREVATEL, этими выборами должен закончиться политический кризис в стране. Так, в апреле 2018 года в Армении было объявлено начало "бархатной революции".

23 апреля премьер-министр Армении Серж Саргсян, против которого и протестовали граждане, подал в отставку.26 апреля в Армении десятки тысяч людей снова вышли на улицы с требованием проведения досрочных парламентских выборов.

2 мая правящая партия Армении отказалась от власти.