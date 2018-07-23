В Анкаре прогремел взрыв: все подробности

В турецкой Анкаре 23 июля жители услышали мощный взрыв.

Это произошло в районе Эрйаман в 28 км от центра столицы Турции. Об этом сообщает CNN Turk.

Взрыв прогремел около 15:00 по местному времени (столько же по Киеву. - Ред). Звук был слышен в нескольких районах Анкары.

Взрыв в Анкаре star.com.tr

По данным телеканала, в этот момент проходили испытательные полеты истребителя F-16 турецких ВВС в районе Кахрананказан. По неподтвержденной информации, в результате погиб один человек.

Правоохранители устанавливают подробности происшествия. По словам губернатора Анкары Эркана Топака, взрыв вызвал панику в городе. Он добавил, что испытательные полеты проводились с разрешения компетентных органов.

В мэрии Анкары подтвердили, что взрывом на самом деле оказался хлопок истребителя при преодолении звукового барьера, передает "mir24".

"В ходе расследования было установлено, что звук взрыва был слышен в ходе испытаний компании TAI, которая занимается проектом модернизации истребителей F-16", – сказано в заявлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Кабуле прогремел мощный взрыв, в результате чего погибли минимум 20 человек. За произошедшее ответственность на себя взяли террористы ИГИЛ.

19 июля взрыв прогремел в центре Нью-Йорка. Это произошло из-за паровых труб, в результате чего была объявлена эвакуация людей.