В Анкаре прогремел взрыв: все подробности

В турецкой Анкаре 23 июля жители услышали мощный взрыв.
Это произошло в районе Эрйаман в 28 км от центра столицы Турции. Об этом сообщает CNN Turk.
Взрыв прогремел около 15:00 по местному времени (столько же по Киеву. - Ред). Звук был слышен в нескольких районах Анкары.
Взрыв в Анкаре
star.com.tr
По данным телеканала, в этот момент проходили испытательные полеты истребителя F-16 турецких ВВС в районе Кахрананказан. По неподтвержденной информации, в результате погиб один человек.
Правоохранители устанавливают подробности происшествия. По словам губернатора Анкары Эркана Топака, взрыв вызвал панику в городе. Он добавил, что испытательные полеты проводились с разрешения компетентных органов.
В мэрии Анкары подтвердили, что взрывом на самом деле оказался хлопок истребителя при преодолении звукового барьера, передает "mir24".
"В ходе расследования было установлено, что звук взрыва был слышен в ходе испытаний компании TAI, которая занимается проектом модернизации истребителей F-16", – сказано в заявлении.
Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Кабуле прогремел мощный взрыв, в результате чего погибли минимум 20 человек. За произошедшее ответственность на себя взяли террористы ИГИЛ.
19 июля взрыв прогремел в центре Нью-Йорка. Это произошло из-за паровых труб, в результате чего была объявлена эвакуация людей.
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