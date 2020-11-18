В Англии врач принял смертельную болезнь за аллергию на собак

Врач английского города Дерби перепутал смертельно опасную болезнь пациента с аллергией на собак.

Как пишет Daily Mirror, у 52-летнего Кевина Парнхэма на самом деле была раковая опухоль на языке. К счастью, пациенту удалось победить болезнь.

Парнхэм обратился к доктору в 2017 году с жалобами на изжогу и неприятные ощущения в горле. Тот заявил, что у него аллергия на собственную собаку – немецкого боксера по кличке Оттис. В качестве лечения прописал антигистаминные препараты.

Мужчина решил повторно проконсультироваться с другим специалистом – оториноларингологом. А тот обнаружил у пациента раковую опухоль на языке.

После курса радио- и химиотерапии Парнхэм полностью вылечился.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в Калифорнии (США) 30 сентября от лейкемии скончался Тимоти Рэй Браун – первый в мире пациент с ВИЧ, которому удалось достичь ремиссии после пересадки костного мозга. Рецидив болезни случился через 12 лет после лечения.