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В Афганистане сбили бомбардировщик США: все погибли

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Члены исламского движения Талибан заявили о ликвидации американского бомбардировщика Boeing B-52 и всех членов экипажа над Афганистаном.

Удар по самолету якобы нанесли в округе Вашир провинции Гильменд. Такую информацию предоставил представитель талибов Кари Юсефа Ахмади, пишет издание Muraselon в Twitter.

"Моджахеды сегодня (10 апреля. – Ред.) рано утром обстреляли из тяжелого оружия американский бомбардировщик в округе Вашир провинции Гильменд. Бомбардировщик упал, весь его экипаж был убит, над местом крушения стоит дым", – заявил Ахмади.

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Б-52

Б-52

oruzhie.info

Власти Афганистана и США официально крушение самолета не комментируют.

Как писал OBOZREVATEL, в августе 2018 как минимум 45 афганских военных погибли в результате нападения боевиков группировки "Талибан" на военную базу на севере Афганистана.

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Афганистан
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CARGO 100
CARGO 100
Порошенко может и имеет право объявить военное положение ...
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