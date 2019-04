В Афганистане сбили бомбардировщик США: все погибли

Члены исламского движения Талибан заявили о ликвидации американского бомбардировщика Boeing B-52 и всех членов экипажа над Афганистаном.

Удар по самолету якобы нанесли в округе Вашир провинции Гильменд. Такую информацию предоставил представитель талибов Кари Юсефа Ахмади, пишет издание Muraselon в Twitter.

"Моджахеды сегодня (10 апреля. – Ред.) рано утром обстреляли из тяжелого оружия американский бомбардировщик в округе Вашир провинции Гильменд. Бомбардировщик упал, весь его экипаж был убит, над местом крушения стоит дым", – заявил Ахмади.

Власти Афганистана и США официально крушение самолета не комментируют.

Breaking: Taliban claims it shot down US B-52 strategic bomber in Afghanistan https://t.co/qE2j7JwZSC