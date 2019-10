В Афганистане произошел кровавый теракт: 10 жертв, 27 раненых

В городе Джелалабад (Афганистан) в понедельник, 7 октября, у армейского автобуса прогремел взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере 10 человек, еще 27 получили ранения.

Предварительно, взрыв произошел во второй половине дня в транспорте рикши, когда он проезжал мимо автобуса афганской армии, передает TOLO News.

Среди жертв ЧП был как минимум один ребенок. По данным МВД Афганистана, некоторые раненые находятся в критическом состоянии.

Все погибшие являются мирными жителями. Ответственность за теракт в столице провинции Нангархар пока не взяла на себя ни одна группировка.

Власти связывают инцидент с попыткой убийства военных. Известно, что в салоне находились новобранцы, которые ехали на учения.

At least 10 killed, 27 wounded after a bomb hit a bus carrying army recruits in #Jalalabad.#Afghanistan #explosion pic.twitter.com/rJzoGqrHhy