В Афганистане произошел кровавый теракт: 10 жертв, 27 раненых

В городе Джелалабад (Афганистан) в понедельник, 7 октября, у армейского автобуса прогремел взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере 10 человек, еще 27 получили ранения.
Предварительно, взрыв произошел во второй половине дня в транспорте рикши, когда он проезжал мимо автобуса афганской армии, передает TOLO News.
Среди жертв ЧП был как минимум один ребенок. По данным МВД Афганистана, некоторые раненые находятся в критическом состоянии.
Фото с места теракта
TOLO News
Все погибшие являются мирными жителями. Ответственность за теракт в столице провинции Нангархар пока не взяла на себя ни одна группировка.
Власти связывают инцидент с попыткой убийства военных. Известно, что в салоне находились новобранцы, которые ехали на учения.
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Фото с места теракта
twitter.com/qadir_sediqi
Фото с места теракта
twitter.com/qadir_sediqi
Фото с места теракта
twitter.com/qadir_sediqi
At least 10 killed, 27 wounded after a bomb hit a bus carrying army recruits in #Jalalabad.#Afghanistan #explosion pic.twitter.com/rJzoGqrHhy— First India (@thefirstindia) October 7, 2019
10 Killed, 27 Wounded in #Jalalabad Explosion pic.twitter.com/xs5Zl5LW6n— Bismillah Watandost (@watandost89) October 7, 2019
Как сообщал OBOZREVATEL, 28 сентября в Афганистане, где как раз проходили выборы президента страны, произошел взрыв на избирательном участке в городе Кандагар. Он случился менее чем через час после старта голосования.
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