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7 октября • обновлено в 20:15
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В Афганистане произошел кровавый теракт: 10 жертв, 27 раненых

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В городе Джелалабад (Афганистан) в понедельник, 7 октября, у армейского автобуса прогремел взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере 10 человек, еще 27 получили ранения.

Предварительно, взрыв произошел во второй половине дня в транспорте рикши, когда он проезжал мимо автобуса афганской армии, передает TOLO News.

Среди жертв ЧП был как минимум один ребенок. По данным МВД Афганистана, некоторые раненые находятся в критическом состоянии.

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Фото с места теракта

Фото с места теракта

TOLO News

Все погибшие являются мирными жителями. Ответственность за теракт в столице провинции Нангархар пока не взяла на себя ни одна группировка.

Власти связывают инцидент с попыткой убийства военных. Известно, что в салоне находились новобранцы, которые ехали на учения.

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Фото с места теракта

Фото с места теракта

twitter.com/qadir_sediqi

Фото с места теракта

Фото с места теракта

twitter.com/qadir_sediqi

Фото с места теракта

Фото с места теракта

twitter.com/qadir_sediqi

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 сентября в Афганистане, где как раз проходили выборы президента страны, произошел взрыв на избирательном участке в городе Кандагар. Он случился менее чем через час после старта голосования.

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Место
Афганистан
Теги
взрыв теракт смерть
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