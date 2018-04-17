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Илия Куса
Илия Куса
Эксперт-международникВсе статьи автора

Узурпация власти по модели Путина-Медведева?

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В Армении прошли протесты против назначения на пост премьер-министра ещё недавнего президента страны Сержа Саргсяна. Его обвиняют в коррупции и в попытке узурпировать власть по модели Путина-Медведева в 2008 году.

Людей немного, они на недолгое время овладели зданием государственного радио и ТВ в Ереване, а после покинули его. Полиция практически не вмешивается, хотя демонстрации и признаны незаконными. Оно и понятно - лучше дать людям выпустить пар и успокоится, чем провоцировать на новые протесты, разгоняя их дубинкой.

У нас тут вовсю ждут "майдана", а Саргсян - это Путин, ибо всё, до чего дотрагивается Путин становится его клоном, аки агент Смит в "Матрице".

На мой взгляд, эти протесты не несут угрозы правящим элитам. Они немногочисленны, неорганизованны, а их меседжи часто противоречат друг другу.

Президент Серж Саргсян закончил свой президентский срок в этом году после двух каденций подряд. На его место пришёл новый президент - Армен Саркисян. Однако по новым поправкам в Конституцию, теперь в Армении рулит не президент, а премьер-министр, которого избирает не народ, а парламент. Так что Саргсян планирует остаться в политике ещё надолго.

С ним ассоциируются совершенно разные образы. Для части населения он - коррумпированный политик. Для других - героический борец с Азербайджаном за Нагорный Карабах. Для один он - марионетка Москвы, для других - хитрый прагматик, который балансирует между РФ и Евросоюзом. Именно из-за такого смешанного восприятия, протесты против элит не имеют массовый и сколько-нибудь критический для власти характер.

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Путин будет мстить

В пользу Саргсяна играют определённые экономические успехи, которые Армения продемонстрировала в последние три года, и рост национализма на фоне конфликта в Нагорном Карабахе ,а также успешные попытки лоббировать заграницей вопрос признания геноцида армян 1915 года.

Против него играет коррупция, мягкий авторитаризм в виде сформировавшейся вертикали власти, частичная транспортная изоляция страны, не позволяющая населению получать выгоды от торговли. По последнему пункту Саргсян сейчас активно ведёт переговоры с тем, чтобы вырваться из этой блокады. Для этого в 2016 году начали строительство стратегического транспортного коридора Север-Юг, финансируемого Азиатским банком развития, ЕБРР, Европейским инвестиционным банком и Евразийским банком развития.

Так что Серж Саргсян станет премьером, вот только сумеет ли он превратить недостатки своего правления в преимущества - большой вопрос, особенно учитывая болезненный вопрос с Турцией и проблемы массовой эмиграции трудовых ресурсов.

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Автор
Илия КусаИлия Куса
Персоны
Владимир ПутинДмитрий Медведев
Место
Армения
Объект
протест
Источник
Источник:Facebook Илии Кусы
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