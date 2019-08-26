"Ужас ядерного взрыва": РФ и США собираются похоронить договор СНВ-3

После прекращения действия Договора между РФ и США про ликвидацию ракет средней и малой дальности (ДРСМД), под угрозой исчезновения стал еще один важный Договор, подписанный между странами, – о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

В чем причина и почему это опасно – узнавал OBOZREVATEL.

Главное:

США обвинили Россию в разработке и испытаниях гиперзвуковых крылатых ракет.

В связи с этим, в Вашингтоне вновь засомневались в надобности продлевать Договор СНВ-3.

Кремль возложил всю ответственность за нежелание пролонгировать Договор на США.

Прекращения "ядерного" договора грозит эскалацией военных конфликтов по всему миру.

Россия испытывает гиперзвуковые ракеты

К такому выводу американцев подтолкнуло испытание ракеты на полигоне под Северодвинском Архангельской области РФ 8 августа, которое обернулось катастрофой. Так, агентство Reuters, ссылаясь на высокопоставленный источник в администрации президента США Дональда Трампа, пишет, что взрыв на полигоне под Архангельском может быть связан с попыткой запуска Россией гиперзвуковых крылатых ракет.

Взрыв на полигоне под Северодвинском

В сообщении указано, что Вашингтон не готов ответить, был ли ядерный взрыв, но эксперты единогласны в том, что в нем присутствуют радиоактивные элементы.

Помимо этого, советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон и вовсе обвинил Россию в создании гиперзвукового оружия, которое она разрабатывает на основе украденных американских технологий. По его словам, именно взрыв под Северодвинском подтвердил эти догадки.

В частности, Болтон уверен, что Россия пытается добиться технологического прогресса в своих возможностях по созданию средств доставки ядерного оружия.

"Что-то пошло не так, но это демонстрирует, что, хотя экономика России примерна равна экономике Нидерландов, она все еще тратит достаточно на оборону, чтобы не только модернизировать свой ядерный арсенал, но и создать новые виды средств доставки, гиперзвуковые планирующие носители, гиперзвуковые ракеты, во многом украденные из американских технологий", – заявил советник Трампа.

Джон Болтон

Он добавил: вероятность того, что другие страны также получат эти технологии, является вызовом для США и их союзников.

Новости США взбесили Россию запуском ракеты с ядерным зарядом

Учитывая такую возможность, в Вашингтоне ставят под сомнение, следует ли продлевать так называемое "ядерное" соглашение New START (СНВ-3), срок действия которого истекает в начале 2021 года.

Перспектива продления СНВ-3

Разговоры о будущем "ядерного" договора появились сразу после начала шестимесячного периода выхода США из Договора о РСМД с 1 февраля 2019 года. И уже тогда официальные американские представители говорили о бесперспективности СНВ-3.

В конце июля, выступая на конференции в Вашингтоне, Болтон заявил, что Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений несовершенен, и его продление, является бессмысленным.

"Он истекает в феврале 2021 года и, хотя никаких решений не было принято, вряд ли будет продлен. Зачем продлять ущербную систему, чтобы просто сказать, что у вас есть договор?", – сказал Болтон.

Что касается позиции Кремля, то еще раньше российский президент Владимир Путин заявлял, что РФ может не продлевать Договор, так как ее оборонительные системы в полной мере смогут обеспечить безопасность страны.

"Сейчас у нас на повестке дня продление Договора СНВ-3. Можно не продлевать. Наши системы такие, что гарантированно обеспечат безопасность России на достаточно длительную историческую перспективу", – сказал глава РФ, добавив, что "если никому не хочется продлевать Договор СНВ-3, тогда не будем".

Впрочем, уже спустя полтора месяца, на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном 19 августа, Путин заявил о якобы не желании именно США вести переговоры о продлении "ядерного" договора.

"Сейчас на повестке дня стоит вопрос продления Договора по стратегическим наступательным вооружениям – СНВ-3. Мы пока тоже не видим никаких инициатив со стороны наших американских партнеров. Хотя наши предложения лежат на столе", – заявил он.

Владимир Путин и Эммануэль Макрон "РИА Новости"

Вопрос о существовании документа стал еще острее после того, как Россия и Америка официально вышли из Договора о РСМД 2 августа.

По мнению военных экспертов, ситуация сложилась таким образом, что "ядерный" договор, скорее всего, продлен не будет.

"Я считаю, что все к этому идет, что после расторжения Договора по РСМД, СНВ-3 пролонгирован не будет. Мы возвращаемся во времена Холодной войны, когда не было ни "ракетного", ни "ядерного" договора", – сказал в комментарии OBOZREVATEL военный эксперт и главный редактор журнала Defense Express Антон Михненко.

С таким утверждением согласен и военный эксперт Сергей Грабский, однако, по его мнению, Договор СНВ-3 не является столь бесполезным, как считает советник Трампа по нацбезопасности. Он объясняет, что если технологически Россия и проигрывает США в разработках нового оружия, все же существует угроза неконтролируемого использования ядерных технологий с ее стороны, что и должно контролироваться с помощью "ядерного" договора.

"Мы стоим на пороге прекращения действия данного договора без его дальнейшего продления. Это создает очень опасную ситуацию, ведь без контроля невозможно предусмотреть какое-то развитие событий", – говорит Грабский.

"Мы уже видим, как после прекращения Договора РСМД, по данным американской разведки, Россия разрабатывает новые ракеты, которые выходят за рамки действия этого Договора. Поэтому абсолютно предположим, что мы стоим на пороге нового этапа эскалации и увеличения напряженности между США и РФ", – отметил он в комментарии OBOZREVATEL.

По мнению Михненко, хуже всего то, что эта напряженность может вылиться "в обострение и вооруженное противостояние в определенных регионах мира, и в Украине в том числе".

"Сейчас идет поднятие ставок между странами, которые имеют ракетное вооружение, для того, чтобы сесть за стол переговоров и разделить сферы влияния в мире. По крайней мере, на это нацелен Кремль, но США на это не пойдет", – считает военный эксперт.

Его коллега Олег Жданов имеет гораздо более кардинальное предположение, что же сможет посадить мировых игроков за стол переговоров.

"Я считаю, что вероятнее всего страны вернутся к переговорному процессу только в том случае, если разразится региональная война. А мы фактически находимся на пороге этой войны, только вот где она начнется – в Индостане или на Ближнем востоке – еще вопрос", – сказал он в комментарии OBOZREVATEL.

"Пока мы не почувствуем на себе ужас от ядерного взрыва, до тех пор не найдется таких компромиссов и точек соприкосновения, чтобы сесть за стол переговоров", – считает военный эксперт.

Что такое Договор СНВ-3

Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года в Праге и вступил в силу 5 февраля 2011 года.

Барак Обама и Дмитрий Медведев во время подписания Договора СНВ-3 ТАСС

Документом предусмотрено сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков – до 700 единиц.

Договор рассчитан на 10 лет с возможным продлением по взаимной договорённости сторон на 5 лет. Срок действия СНВ-3 истекает в 2021 году.

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