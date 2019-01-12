''Увидел – мочи'': в минском метро избили пророссийского ''казака''

Житель Минска, решивший прокатиться в метро в папахе, похожей на ту, что в России носят так называемые "казаки", поддерживающие Кремль, нарвался на грубость белорусов.

На него набросились прямо в вагоне подземки. Видео избиения опубликовал в своем Twitter популярный белорусский блогер Игорь Лосик. На нем видно, как несколько человек бьют по лицу мужчину в нетрадиционном головном уборе. (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Затем мужчина в "казачьей" папахе покинул негостеприимный вагон и убежал.

В минском метро избили пророссийского ''казака'' Скриншот с видео

В комментариях пользователи отметили, что их не удивляет такая реакция.

"Ходячая мишень. Все правильно: увидел – мочи", "У кизяков же на шапках цели нарисованы", – иронизируют они.

Осторожно! Видео содержит элементы насилия

Во ещё. Пророссийского кизяка отпиздюлили в минском метро pic.twitter.com/wH1oz4QQyH — РБ головного мозга (@belamova) 11 января 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее россиянин, который считает себя "казаком", зверски избил украинца в Турции. Врачи пытались его спасти, но безуспешно.

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