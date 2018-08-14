МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Xiaomi Redmi 5 PlusУчаствовать
Регистрация
ПолитикаЭкономика
Михаил Крутихин
Михаил Крутихин
Партнер консалтинговой компании RusEnergyВсе статьи автора

Уважаю Лайму Вайкуле за отказ ехать в оккупированный Крым!

6.5т

Про Лайму Вайкуле.

Зимой то ли 1983, то ли 1984 года мы с моим другом Виктором Ногиным, светлая ему память, проживали какое-то время в Риге, в гостинице "Латвия". Испытывали страшный дефицит наличных и экономили на всём. Но вечером исправно шли в бар в подвале гостиницы, заказывали по 50 миллиграммов лимонной водки (подавали ее почему-то в широких бокалах-блюдцах) и сидели над этой скромной порцией напитка весь вечер и полночи.

Новости
Лайма, ты за все ответишь и за всех!

Шли мы туда исключительно из-за Лаймы, и главным зрелищем были не ее выступления, а репетиции перед началом программы. Как же она выкладывалась! Выскочит на пару секунд к бару, выпьет чашечку кофе - и снова работать до изнеможения. Артистка с большой буквы. Талант и труд. Мы в нее оба тогда влюбились (да простят нам это наши Галки).

Ей тогда на большую эстраду хода не было - репертуар был исключительно англоязычный и непатриотичный. Но понимавшие знатоки хорошо знали про бар в "Латвии".

За отказ ехать в оккупированный Крым - уважаю.

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Михаил КрутихинМихаил Крутихин
Тема
российская пропаганда
Персона
Лайма Вайкуле
Место
Россия
Источник
Источник:Facebook Михаила Крутихина
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
4
3
Смешно
29
Интересно
1
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Chernoknizhniy Igor
Chernoknizhniy Igor
Присоединяюсь к мнению автора.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Человечек Зелёный
Человечек Зелёный
А может Лайме тоже дать звание Героя Украины?🤔
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Наши блоги