Услышали стоны и стук: странные звуки из гроба остановили похоронную процессию

В Аргентине похороны 65-летней женщины пришлось прервать из-за внезапного стука и крика, которые раздались из гроба. По словам очевидцев, они также услышали звуки, похожие на стоны.

Родственники умершей женщины прервали похоронную процессию и доставили ее в больницу, в надежде, что она может быть жива, пишет Daily Mail.

"Однако врачи заверили, что женщина была мертва уже как минимум сутки. Предполагается, что причиной странных звуков являются скопленные в теле газы, которые вышли через трахею", — пояснили в издании.

The Daily Mail

Как писал OBOZREVATEL, в декабре в районе некрополя Саккара под Каиром (Египет) археологи нашли уникальную гробницу верховного жреца, которая оставалась неприкосновенной 4400 лет.

Генеральный секретарь Верховного совета по древностям страны назвал это открытие "единственным в своем роде за последние десятилетия".