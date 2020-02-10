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10 февраля • обновлено в 20:56
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Погибли люди: Европу потрепал разрушительный ураган Киара. Фото и видео последствий

6.3т
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По Европе пронесся мощный ураган, в результате которого по состоянию на понедельник, 10 февраля, погибли по меньшей мере шесть человек.

Буря, которая в Германии носит имя Забине/Сабина, Эльза в Норвегии, а в других странах – Киара, оставила без электричества сотни тысяч домов, пишет Deutsche Welle (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Последствия непогоды в Шлезвиг-Гольштейне (Германия)

Последствия непогоды в Шлезвиг-Гольштейне (Германия)

Deutsche Welle

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В чемпионате Англии из-за сильнейшего урагана произошел дикий курьез

Непогода затронула, в частности, Польшу, Швецию, Словению, Великобританию, Германию, Чехию.

В последней без света остались более 280 тысяч человек – граждане Карловарского, Пльзеньского и Центрально-Чешского края, а также Южной Чехии, сообщает "Радио Прага".

На десятках участков железнодорожной сети из-за поваленных ветром деревьев остановлено движение поездов. Закрыты для посещений зоологические сады, кладбища, городские парки.

В Либерецком крае администрация обратилась к родителям с просьбой не отправлять в понедельник детей в школу.

Ураган в Чехии

Ураган в Чехии

Lidovky

Ураган в Чехии

Ураган в Чехии

Lidovky

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В Крыму волна шторма утопила двух туристов

В Швеции на озере Феген перевернулась лодка с двумя людьми. В результате один человек погиб, второй считается пропавшим без вести.

В результате падения дерева на автомобиль погиб один человек на севере Словении.

Аналогичный смертельный случай произошел на юге Англии. В целом в Великобритании поврежденные и без электричества остаются 20 тысяч домов. Из-за наводнений из берегов вышли многие реки. В британских аэропортах отменены около сотни рейсов.

Ураган в Лондоне

Ураган в Лондоне

Deutsche Welle

Волны в Корнуолле, Великобритания

Волны в Корнуолле, Великобритания

ВВС

В шотландском городе Хоик в реку упал отель и бистро, однако в результате никто не пострадал. Также во многих европейских странах ограничено движение транспорта.

В Германии на юге федеральной земли Гессен погиб водитель грузовика во время аварии, которая была вызвана ураганом. Мужчина врезался на автобане в передвижной знак сигнализатор опасности, установленный во время уборки веток с пути.

Гессен (Германия)

Гессен (Германия)

Deutsche Welle

Ветер перевернул автомобильный навес в немецком Бохуме

Ветер перевернул автомобильный навес в немецком Бохуме

Deutsche Welle

Река Везер на севере Германии

Река Везер на севере Германии

ВВС

Пассажиры пытаются получить информацию о задержке поездов от сотрудников немецкой железной дороги на центральном вокзале Кельна

Пассажиры пытаются получить информацию о задержке поездов от сотрудников немецкой железной дороги на центральном вокзале Кельна

ВВС

В понедельник в части департаментов северной Франции власти объявили "оранжевый" штормовое предупреждение – второй по степени опасности, пишет ВВС.

Плобанналек-Лескониль в Бретани (Франция)

Плобанналек-Лескониль в Бретани (Франция)

ВВС

Последствия урагана: наводнение в Манчестере

Последствия урагана: наводнение в Манчестере

Deutsche Welle

Шторм на побережье Северного моря

Шторм на побережье Северного моря

Deutsche Welle

Последствия непогоды в польском городе Колобжег

Последствия непогоды в польском городе Колобжег

Deutsche Welle

Хавик, Шотландия

Хавик, Шотландия

ВВС

Роттердам, Нидерланды

Роттердам, Нидерланды

ВВС

Люди на пляже в Шевенингене, Нидерланды

Люди на пляже в Шевенингене, Нидерланды

ВВС

Ветер повредил часть жилого дома в Брюсселе

Ветер повредил часть жилого дома в Брюсселе

ВВС

Ветер повредил часть жилого дома в Брюсселе

Ветер повредил часть жилого дома в Брюсселе

ВВС

Разрушительный ураган в Европе

Разрушительный ураган в Европе

ВВС

Разрушительный ураган в Европе

Разрушительный ураган в Европе

Deutsche Welle

Разрушительный ураган в Европе

Разрушительный ураган в Европе

Deutsche Welle

Разрушительный ураган в Европе

Разрушительный ураган в Европе

Deutsche Welle

Разрушительный ураган в Европе

Разрушительный ураган в Европе

Deutsche Welle

Разрушительный ураган в Европе

Разрушительный ураган в Европе

Deutsche Welle

Разрушительный ураган в Европе

Разрушительный ураган в Европе

Deutsche Welle

Разрушительный ураган в Европе

Разрушительный ураган в Европе

Deutsche Welle

Предлагаем посмотреть видео непогоды и ее последствий:

Как писал OBOZREVATEL, ураган Сабина 10 февраля обрушил крышу на польском горнолыжном курорте Буковина-Татшанская. В результате погибла женщина и ее дочь, еще два человека получили травмы головы.

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Автор
Богдана Васильченко
Теги
смерть фотографии видео ураган погода
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
"в других странах – Киара" - "в других странах" это на обозе?
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