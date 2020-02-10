Погибли люди: Европу потрепал разрушительный ураган Киара. Фото и видео последствий

По Европе пронесся мощный ураган, в результате которого по состоянию на понедельник, 10 февраля, погибли по меньшей мере шесть человек.
Буря, которая в Германии носит имя Забине/Сабина, Эльза в Норвегии, а в других странах – Киара, оставила без электричества сотни тысяч домов, пишет Deutsche Welle (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).
Последствия непогоды в Шлезвиг-Гольштейне (Германия)
Deutsche Welle
Непогода затронула, в частности, Польшу, Швецию, Словению, Великобританию, Германию, Чехию.
В последней без света остались более 280 тысяч человек – граждане Карловарского, Пльзеньского и Центрально-Чешского края, а также Южной Чехии, сообщает "Радио Прага".
На десятках участков железнодорожной сети из-за поваленных ветром деревьев остановлено движение поездов. Закрыты для посещений зоологические сады, кладбища, городские парки.
В Либерецком крае администрация обратилась к родителям с просьбой не отправлять в понедельник детей в школу.
Ураган в Чехии
Lidovky
Ураган в Чехии
Lidovky
В Швеции на озере Феген перевернулась лодка с двумя людьми. В результате один человек погиб, второй считается пропавшим без вести.
В результате падения дерева на автомобиль погиб один человек на севере Словении.
Аналогичный смертельный случай произошел на юге Англии. В целом в Великобритании поврежденные и без электричества остаются 20 тысяч домов. Из-за наводнений из берегов вышли многие реки. В британских аэропортах отменены около сотни рейсов.
Ураган в Лондоне
Deutsche Welle
Волны в Корнуолле, Великобритания
ВВС
В шотландском городе Хоик в реку упал отель и бистро, однако в результате никто не пострадал. Также во многих европейских странах ограничено движение транспорта.
В Германии на юге федеральной земли Гессен погиб водитель грузовика во время аварии, которая была вызвана ураганом. Мужчина врезался на автобане в передвижной знак сигнализатор опасности, установленный во время уборки веток с пути.
Гессен (Германия)
Deutsche Welle
Ветер перевернул автомобильный навес в немецком Бохуме
Deutsche Welle
Река Везер на севере Германии
ВВС
Пассажиры пытаются получить информацию о задержке поездов от сотрудников немецкой железной дороги на центральном вокзале Кельна
ВВС
В понедельник в части департаментов северной Франции власти объявили "оранжевый" штормовое предупреждение – второй по степени опасности, пишет ВВС.
Плобанналек-Лескониль в Бретани (Франция)
ВВС
Последствия урагана: наводнение в Манчестере
Deutsche Welle
Шторм на побережье Северного моря
Deutsche Welle
Последствия непогоды в польском городе Колобжег
Deutsche Welle
Хавик, Шотландия
ВВС
Роттердам, Нидерланды
ВВС
Люди на пляже в Шевенингене, Нидерланды
ВВС
Ветер повредил часть жилого дома в Брюсселе
ВВС
Ветер повредил часть жилого дома в Брюсселе
ВВС
Разрушительный ураган в Европе
ВВС
Разрушительный ураган в Европе
Deutsche Welle
Разрушительный ураган в Европе
Deutsche Welle
Разрушительный ураган в Европе
Deutsche Welle
Разрушительный ураган в Европе
Deutsche Welle
Разрушительный ураган в Европе
Deutsche Welle
Разрушительный ураган в Европе
Deutsche Welle
Разрушительный ураган в Европе
Deutsche Welle
Предлагаем посмотреть видео непогоды и ее последствий:
Blackpool promenade getting walloped by a storm with hurricane style winds.— Geords (@GeordsTangerine) February 9, 2020
People take their kids for a walk
🤦🏻♂️ pic.twitter.com/EqvmUO84u3
Thanks Ciara, you asshole🤬 #hurricane #hurricaneCiara pic.twitter.com/KnOCXxqPGF— Karolina Czarnota (@karola0585) February 9, 2020
Koufront arriveerd boven #Smilde #Drenthe. Tevens ook eerste dag met #onweer mogen noteren. @Weerplaza @BuienRadarNL @Talpaweer @Alpenweerman @weerslagnl pic.twitter.com/klhQ26PaUI— Arjan Bruggink (@Arjan_Bruggink) February 9, 2020
Strong winds in Paris #hurricaneciara #paris pic.twitter.com/o0U4rLbHY4— Hajar (@hajarstweets) February 10, 2020
#StormCiara #HurricaneCiara is real😳 and mashing up my garden ⛈🌧💦💧⛄️💨🌊🌴😩 #scol pic.twitter.com/pAKNPsqnHg— VinniVersace (@Vinni_Versace) February 9, 2020
Planes battle Storm Ciara winds at UK airport. https://t.co/u6YDztwhZy pic.twitter.com/6iEckEUqJb— ABC News (@ABC) February 10, 2020
This Storm Ciara is getting out of hand now 😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/88VqlbltvE— IJ (@ijjeeezy) February 9, 2020
#Ciarastorm #Ciara #StormCiara— #RobinHood 🏹 (@realrobinhood18) February 9, 2020
"the fast and the furious..." pic.twitter.com/lSnXqdxyEc
Как писал OBOZREVATEL, ураган Сабина 10 февраля обрушил крышу на польском горнолыжном курорте Буковина-Татшанская. В результате погибла женщина и ее дочь, еще два человека получили травмы головы.
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