Погибли люди: Европу потрепал разрушительный ураган Киара. Фото и видео последствий

По Европе пронесся мощный ураган, в результате которого по состоянию на понедельник, 10 февраля, погибли по меньшей мере шесть человек.

Буря, которая в Германии носит имя Забине/Сабина, Эльза в Норвегии, а в других странах – Киара, оставила без электричества сотни тысяч домов, пишет Deutsche Welle (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Последствия непогоды в Шлезвиг-Гольштейне (Германия) Deutsche Welle

Непогода затронула, в частности, Польшу, Швецию, Словению, Великобританию, Германию, Чехию.

В последней без света остались более 280 тысяч человек – граждане Карловарского, Пльзеньского и Центрально-Чешского края, а также Южной Чехии, сообщает "Радио Прага".

На десятках участков железнодорожной сети из-за поваленных ветром деревьев остановлено движение поездов. Закрыты для посещений зоологические сады, кладбища, городские парки.

В Либерецком крае администрация обратилась к родителям с просьбой не отправлять в понедельник детей в школу.

Ураган в Чехии Lidovky

В Швеции на озере Феген перевернулась лодка с двумя людьми. В результате один человек погиб, второй считается пропавшим без вести.

В результате падения дерева на автомобиль погиб один человек на севере Словении.

Аналогичный смертельный случай произошел на юге Англии. В целом в Великобритании поврежденные и без электричества остаются 20 тысяч домов. Из-за наводнений из берегов вышли многие реки. В британских аэропортах отменены около сотни рейсов.

Ураган в Лондоне Deutsche Welle

Волны в Корнуолле, Великобритания ВВС

В шотландском городе Хоик в реку упал отель и бистро, однако в результате никто не пострадал. Также во многих европейских странах ограничено движение транспорта.

В Германии на юге федеральной земли Гессен погиб водитель грузовика во время аварии, которая была вызвана ураганом. Мужчина врезался на автобане в передвижной знак сигнализатор опасности, установленный во время уборки веток с пути.

Гессен (Германия) Deutsche Welle

Ветер перевернул автомобильный навес в немецком Бохуме Deutsche Welle

Река Везер на севере Германии ВВС

Пассажиры пытаются получить информацию о задержке поездов от сотрудников немецкой железной дороги на центральном вокзале Кельна ВВС

В понедельник в части департаментов северной Франции власти объявили "оранжевый" штормовое предупреждение – второй по степени опасности, пишет ВВС.

Плобанналек-Лескониль в Бретани (Франция) ВВС

Последствия урагана: наводнение в Манчестере Deutsche Welle

Шторм на побережье Северного моря Deutsche Welle

Последствия непогоды в польском городе Колобжег Deutsche Welle

Хавик, Шотландия ВВС

Роттердам, Нидерланды ВВС

Люди на пляже в Шевенингене, Нидерланды ВВС

Ветер повредил часть жилого дома в Брюсселе ВВС

Разрушительный ураган в Европе ВВС

Предлагаем посмотреть видео непогоды и ее последствий:

Blackpool promenade getting walloped by a storm with hurricane style winds.



People take their kids for a walk



🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/EqvmUO84u3 — Geords (@GeordsTangerine) February 9, 2020

Planes battle Storm Ciara winds at UK airport. https://t.co/u6YDztwhZy pic.twitter.com/6iEckEUqJb — ABC News (@ABC) February 10, 2020

This Storm Ciara is getting out of hand now 😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/88VqlbltvE — IJ (@ijjeeezy) February 9, 2020

Как писал OBOZREVATEL, ураган Сабина 10 февраля обрушил крышу на польском горнолыжном курорте Буковина-Татшанская. В результате погибла женщина и ее дочь, еще два человека получили травмы головы.

