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''Уничтожим!'' Турция показательно ослушалась Трампа: что теперь будет

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Турция, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа уничтожить ее экономику, перебросила в свою провинцию Хатай, которая граничит с Сирией. груженый военной техникой, в частности, танками, поезд.

Об этом сообщает телеканал TRT. Отмечается, что техника будет усиливать турецкие военные подразделения, которые находятся в этом районе.

В настоящее время в этой провинции продолжаются военные учения турецких военных с использованием бронированной техники.

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Также силы тренируются разминировать территории и передислоцировать спецназ в тыл условного противника.

''Уничтожим!'' Турция показательно ослушалась Трампа: что теперь будет

TRT

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции, если Анкара нанесет удар по сирийским курдам. "Мы нанесем экономический удар по Турции, если она нападет на курдов. Необходимо создание 20-мильной зоны безопасности", — заявил он.

  • Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын назвал "фатальной ошибкой" приравнивание сирийских курдов к Рабочей партии Курдистана (РПК). Он добавил, что Турция намерена защищать курдов и других сирийцев от террористических угроз.

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Персона
Дональд Трамп
Место
Турция
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Понимаю удивление на свинорылых мордах, но так бывает. Не все становятся раком при первом чихе из Вашингтона.
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Юг Руси
Юг Руси
''Уничтожим!'' Турция показательно ослушалась Трампа: что теперь будет ... " - На Обозе истерика )))))))))))
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