''Уничтожим!'' Турция показательно ослушалась Трампа: что теперь будет

Турция, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа уничтожить ее экономику, перебросила в свою провинцию Хатай, которая граничит с Сирией. груженый военной техникой, в частности, танками, поезд.

Об этом сообщает телеканал TRT. Отмечается, что техника будет усиливать турецкие военные подразделения, которые находятся в этом районе.

В настоящее время в этой провинции продолжаются военные учения турецких военных с использованием бронированной техники.

Также силы тренируются разминировать территории и передислоцировать спецназ в тыл условного противника.

TRT

Как сообщал OBOZREVATEL:

Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции, если Анкара нанесет удар по сирийским курдам. "Мы нанесем экономический удар по Турции, если она нападет на курдов. Необходимо создание 20-мильной зоны безопасности", — заявил он.

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын назвал "фатальной ошибкой" приравнивание сирийских курдов к Рабочей партии Курдистана (РПК). Он добавил, что Турция намерена защищать курдов и других сирийцев от террористических угроз.

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