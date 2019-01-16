''Умоляли не показывать!'' Скандальную пропагандистку Кремля уличили в проколе с Украиной

Подписчики скандальной кремлевской пропагандистки Ольги Скабеевой в Instagram массово обратились к ней с просьбами больше не рассказывать им о жизни Украины, а переключиться на проблемы России.

На этот нюанс обратил внимание украинский журналист Роман Цимбалюк в своем видеоблоге на Youtube (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

По его словам, Скабеева сама спросила у своих поклонников, о чем они хотели бы слышать в ее программах. И они искренне ответили ей о наскучившей украинской тематике, однако были проигнорированы.

Ольга Скабеева Скриншот видео

"Был у меня грешок: недавно зашел в Instagram звезды российской политической журналистики, или пропаганды, Ольги Скабеевой. И там перед началом нового сезона она спрашивала у своих подписчиков, которых у нее действительно много: "Что же вам интересно, дорогие россияне?". И там они в прямом смысле умоляли не показывать больше всякие сюжеты о нашей стране, не обсуждать Украину. Дело не в том, что они не верят в это, а дело в том, что хотят услышать о жизни в российском государстве. Но на то она и монополия на телевизор, чтобы не учитывать мнение простого обывателя. Продолжают кормить плохой Украиной", — с сарказмом отметил Цимбалюк.

Ольга Скабеева Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Скабеева нарвалась на критику сограждан после публикации фото с последствиями празднования Нового года. Свое лицо с подписью "Думаю, как отдохнуть от отдыха" ведущая выставила в Instagram.

Россияне возмутились тому, что во время трагедии в Магнитогорске, где жертвами взрыва газа в доме стали 39 человек, публичное лицо веселится и хвастается этим в сети.

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