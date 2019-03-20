|Мир
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
футболки с логотипом Obozrevatel Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

"Ум, как у третьеклассника": Фирташ жестко "наехал" на Трампа из-за Путина

4.9тЧитать материал на украинском

Украинский олигарх Дмитрий Фирташ обвинил президента США Дональда Трампа в необразованности.

В интервью изданию The Daily Beast Фирташ заявил, что американский лидер "дотянул только до третьего класса".

"Я, конечно, понимаю, что Трамп — мировой философ, и он произнесет такую эпическую речь, что ее нужно записать и запомнить навсегда. Но он не может говорить. У него нет образования", — утверждает олигарх.

"Трамп — бизнесмен, человек, который обанкротился четыре раза. Это нелегко; он все время выкручивался из неприятностей. В этом смысле он довольно ловкий, достаточно способный принимать решения и добиваться цели. Но я не могу сказать, что он слишком умен. Этого я не могу сказать", — заявил Фирташ.

Новости
Генпрокурор против: Австрия оспорила высылку Фирташа в США

При этом он считает, что Трамп намного жестче в отношении главы РФ Владимира Путина, чем бывший президент Штатов Барак Обама. Он обвинил Трампа в том, что при его правлении отношения между США и Россией ухудшились.

Однако Фирташ высоко оценил большую сфокусированность Трампа на американской экономике. "С прагматической точки зрения он поступает правильно", — добавил олигарх.

Дмитрий Фирташ

Дмитрий Фирташ

Etcetera.media

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лондонский суд арестовал два особняка украинского олигарха Дмитрия Фирташа и его другое имущество на сумму в 50 миллионов фунтов (около 66,3 миллионов долларов).

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Персоны
Дмитрий ФирташДональд ТрампВладимир Путин
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
33
27
Смешно
0
Интересно
1
Печально
11
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Витман Владимир
Витман Владимир
Чья бы корова мычала .Этот ублюдок Фираташ , прикалуется с Трампа как с бизнесмена. Только эта сволочь забывает ,шо Трамп не с бюджетных денег и госмонополий богател.А зарабатывал в таких же условиях как и все остальные предприниматели Америки. Где бы ты козел был,если бы не бюджет страны ,и возможность его опустошать на шару ? Бизнесмен сраный. Фирташа или того же Ахметова ,даже сейчас ,уже с их наворованными из казны миллиардами ,оторви от бюджетных дотаций ,поставь в такие же рамки закона и конкуренции как на пример "Новую Почту " или любую другую коммерческую организацию ,они быстренько сдуются . А вообще Фирташ молчал бы лучше.Или он думает шо американская Фимида ,за то шо он на Трампа потявкал ,будет к нему не так сурова?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / мнения