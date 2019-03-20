"Ум, как у третьеклассника": Фирташ жестко "наехал" на Трампа из-за Путина

Украинский олигарх Дмитрий Фирташ обвинил президента США Дональда Трампа в необразованности.

В интервью изданию The Daily Beast Фирташ заявил, что американский лидер "дотянул только до третьего класса".

"Я, конечно, понимаю, что Трамп — мировой философ, и он произнесет такую эпическую речь, что ее нужно записать и запомнить навсегда. Но он не может говорить. У него нет образования", — утверждает олигарх.

"Трамп — бизнесмен, человек, который обанкротился четыре раза. Это нелегко; он все время выкручивался из неприятностей. В этом смысле он довольно ловкий, достаточно способный принимать решения и добиваться цели. Но я не могу сказать, что он слишком умен. Этого я не могу сказать", — заявил Фирташ.

При этом он считает, что Трамп намного жестче в отношении главы РФ Владимира Путина, чем бывший президент Штатов Барак Обама. Он обвинил Трампа в том, что при его правлении отношения между США и Россией ухудшились.

Однако Фирташ высоко оценил большую сфокусированность Трампа на американской экономике. "С прагматической точки зрения он поступает правильно", — добавил олигарх.

Дмитрий Фирташ Etcetera.media

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лондонский суд арестовал два особняка украинского олигарха Дмитрия Фирташа и его другое имущество на сумму в 50 миллионов фунтов (около 66,3 миллионов долларов).

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