Главная Новости
23 января • обновлено в 22:55
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Улицы Китая "захватили инопланетяне": кадры из городов-заложников короновируса потрясли мир

2.3т
Читать материал на украинском

Все мировые СМИ публикуют кадры с китайскими врачами, которые спасают пациентов, зараженных смертельным коронавирусом nCoV.

Медики в защитных костюмах больше похожи на инопланетян. Жуткие фото распространили в сети 23 января (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Новости
Люди падают прямо на улицах: появилось зловещее видео из Китая, охваченного вирусом-убийцей
Улицы Китая "захватили инопланетяне": кадры из городов-заложников короновируса потрясли мир

Dailymail

В такой одежде врачи посещают больных в реанимационных отделениях больницы, а также госпитализируют новых зараженных.

Улицы Китая "захватили инопланетяне": кадры из городов-заложников короновируса потрясли мир

Dailymail

Улицы Китая "захватили инопланетяне": кадры из городов-заложников короновируса потрясли мир

Dailymail

Улицы Китая "захватили инопланетяне": кадры из городов-заложников короновируса потрясли мир

Dailymail

Улицы Китая "захватили инопланетяне": кадры из городов-заложников короновируса потрясли мир

Dailymail

Улицы Китая "захватили инопланетяне": кадры из городов-заложников короновируса потрясли мир

Dailymail

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее кадры, на которых показана якобы транспортировка зараженного новым видом коронавируса в Китае, шокировали сеть.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Коронавирус 2019-nCoV" на OBOZREVATEL.

Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус 2019-nCoV
Место
Китай
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
1
Смешно
2
Интересно
3
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги