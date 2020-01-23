Улицы Китая "захватили инопланетяне": кадры из городов-заложников короновируса потрясли мир

Все мировые СМИ публикуют кадры с китайскими врачами, которые спасают пациентов, зараженных смертельным коронавирусом nCoV.
Медики в защитных костюмах больше похожи на инопланетян. Жуткие фото распространили в сети 23 января (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
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В такой одежде врачи посещают больных в реанимационных отделениях больницы, а также госпитализируют новых зараженных.
Dailymail
Dailymail
Dailymail
Dailymail
Dailymail
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее кадры, на которых показана якобы транспортировка зараженного новым видом коронавируса в Китае, шокировали сеть.
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