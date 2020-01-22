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22 января • обновлено в 18:04
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Улицы Испании затопили реки "взбитых сливок": удивительные фото и видео

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В результате мощного шторма "Глория" в Испании улицы старинного города Тосса-де-Мар превратились в реки из морской пены.

Видео стихии опубликовали очевидцы в сети (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Новости
Волны по 7 метров: на Испанию обрушился страшный шторм

В некоторых местах пена достигает пояса человека.

Шторм "Глория"

Шторм "Глория"

Факты

Шторм "Глория"

Шторм "Глория"

Факты

Ранее OBOZREVATEL писал, что циклон "Глория", который принес в Испанию обильные снегопады, низкую температуру и сильный ветер, унес жизни уже пятерых людей. Среди погибших - украинец.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Испания
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