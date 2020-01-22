Улицы Испании затопили реки "взбитых сливок": удивительные фото и видео

В результате мощного шторма "Глория" в Испании улицы старинного города Тосса-де-Мар превратились в реки из морской пены.

Видео стихии опубликовали очевидцы в сети (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В некоторых местах пена достигает пояса человека.

Шторм "Глория" Факты

Шторм "Глория" Факты

Vídeo en exclusiva de Tossa de Mar. La veritat l'escuma aquesta no fa gaire gràcia. pic.twitter.com/1hkGDEWIhh — JOAN JORDANA (@jordana_joan) 21 января 2020 г.

La borrasca #Gloria levanta un espectacular manto blanco de espuma marina que ha cubierto las calles en Tossa de Mar, Girona.



Este fenómeno se genera por el choque continuo de las olas contra la costa.https://t.co/knfo9tpnZC



📹 Imágenes cedidas por @silviaragolta pic.twitter.com/J8KNdqW71y — La Vanguardia (@LaVanguardia) 21 января 2020 г.

Ранее OBOZREVATEL писал, что циклон "Глория", который принес в Испанию обильные снегопады, низкую температуру и сильный ветер, унес жизни уже пятерых людей. Среди погибших - украинец.

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