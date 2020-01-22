Улицы Испании затопили реки "взбитых сливок": удивительные фото и видео

В результате мощного шторма "Глория" в Испании улицы старинного города Тосса-де-Мар превратились в реки из морской пены.
Видео стихии опубликовали очевидцы в сети (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
В некоторых местах пена достигает пояса человека.
Шторм "Глория"
Факты
Шторм "Глория"
Факты
Vídeo en exclusiva de Tossa de Mar. La veritat l'escuma aquesta no fa gaire gràcia. pic.twitter.com/1hkGDEWIhh— JOAN JORDANA (@jordana_joan) 21 января 2020 г.
La borrasca #Gloria levanta un espectacular manto blanco de espuma marina que ha cubierto las calles en Tossa de Mar, Girona.— La Vanguardia (@LaVanguardia) 21 января 2020 г.
Este fenómeno se genera por el choque continuo de las olas contra la costa.https://t.co/knfo9tpnZC
📹 Imágenes cedidas por @silviaragolta pic.twitter.com/J8KNdqW71y
Ранее OBOZREVATEL писал, что циклон "Глория", который принес в Испанию обильные снегопады, низкую температуру и сильный ветер, унес жизни уже пятерых людей. Среди погибших - украинец.
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