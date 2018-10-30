Украсть Черное море? Замечена странная активность России еще в одной точке

В Черном море возможна эскалация, Россия все чаще останавливает и проводит проверки украинских и иностранных суден.

Об этом заявил командующий ВМС ВСУ Украины Игорь Воронченко в программе "Свобода слова" на ICTV. "Я считаю, что дальнейшая эскалация и в Черном море может быть проведена", – сказал он.

По его словам, оккупанты проводят проверки, когда "судна и под нашими флагами, и под флагами других государств направляются к черноморским портам".

"Капитаны этих судов имеют право не давать четких ответов относительно характера груза и куда они направляются, но, к сожалению, 90% капитанов дают такие ответы", - подчеркнул Воронченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в МИД Украины объяснили, что отмена между Украиной и Россией договора о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, который был заключен в 2003 году, может привести к новому территориальному спору.