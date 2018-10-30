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Украсть Черное море? Замечена странная активность России еще в одной точке

5.1тЧитать материал на украинском

В Черном море возможна эскалация, Россия все чаще останавливает и проводит проверки украинских и иностранных суден.

Об этом заявил командующий ВМС ВСУ Украины Игорь Воронченко в программе "Свобода слова" на ICTV. "Я считаю, что дальнейшая эскалация и в Черном море может быть проведена", – сказал он.

По его словам, оккупанты проводят проверки, когда "судна и под нашими флагами, и под флагами других государств направляются к черноморским портам".

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"Капитаны этих судов имеют право не давать четких ответов относительно характера груза и куда они направляются, но, к сожалению, 90% капитанов дают такие ответы", - подчеркнул Воронченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в МИД Украины объяснили, что отмена между Украиной и Россией договора о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, который был заключен в 2003 году, может привести к новому территориальному спору.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Игорь Воронченко
Место
Украина
Объект
Военно-морские силы Украины
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Bio Sphera
Bio Sphera
Странная конечно реакция украинской стороны. А чего вы ожидали, если позволяет публично высказывать угрозы в совершении теракта
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Dmitryk Aleksandr
Dmitryk Aleksandr
Да уж,перемога с Нордом вышла нерабам раком. Зато як гидно стрыбали и гарно спивали щеневмерлу. Перемогу святкувалы. Вот и доспивались. Нельзя,братьям-украинцам жить без старшего русского брата и его мудрых советов. Як тильки в самостийность начнут играть-хуяк зрада прилетает.
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Фоменков Владимир
Фоменков Владимир
Этот адмирал, бывший командир плавучего танка, совсем ох...Когда это РФ досматривала суда в международных водах Черного моря.
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