"Украину нужно заставить!" Всплыла скандальная запись с адвокатом Трампа

В США в СМИ всплыла скандальная запись телефонного разговора адвоката президента США Дональда Трампа Руди Джулиани, в котором шла речь о давлении на Украину.

Как передает NBC News, он сам ее случайно "слил" их корреспонденту. Выяснилось, что перед этим Джулиани и журналист говорили по телефону про иранскую оппозицию. А на следующее утро репортер обнаружил у себя на голосовой почте трехминутную запись телефонного звонка.

Руди Джулиани Телеканал ATR

На записи слышно, как адвокат Трампа обсуждает конкурента своего босса на предстоящих выборах президента США Джо Байдена. Он обвинил претендента на пост главы США в том, что тот якобы вынудил прекратить расследование деятельности украинской газовой компании, в которой работал его сын Хантер.

"Они [Украина] не хотят проводить расследование, потому что он [Байден] защищен, поэтому мы должны заставить их сделать это", — сказал Джулиани в конце разговора.

Как сообщал OBOZREVATEL, Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку скандального разговора, который прошел между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, и привел к началу процедуры импичмента у американцев.

Зеленский признался, что еще в начале лета 2019 года опасался возможного давления со стороны Трампа.

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