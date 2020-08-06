Украинка рассказала о разрушениях в Бейруте: город превратился в руины

После мощного разрушительного взрыва в порту Бейрута ливанская столица, которую называли "жемчужиной Ближнего Востока", превратилась в руины и теперь ее не узнать.

Об этом в интервью УНИАН рассказала глава общины украинцев в Ливане Ирина Высота-Жарамани. Вместе с семьей она проживает примерно в двадцати километрах от эпицентра ЧП.

"Бейрут не узнать. Это одни руины. Эпицентр – исторический центр со старыми домами. Это действительно была жемчужина Ближнего Востока, город, которым мы гордимся", – отметила женщина.

По ее словам, именно в этом районе города располагаются все филиалы известных международных компаний, а также правительство и парламент.

Общий вид на разрушенный порт после взрыва

"Тяжело смотреть на то, что случилось с городом. До карантина это место было полно людьми – пешеходы, заполненные кафе", – добавила украинка.

Разрушенное в результате взрыва посольство Норвегии в Бейруте

При этом, считает она, ограничения в определенной степени уменьшили количество жертв трагедии. К тому же, взрыв был вечером, поэтому многие успели уехать из офисов.

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"Но многие работали… Мы в шоке, стрессе. Люди постепенно начинают понимать, что произошло, всю сложность ситуации. Страшная, страшная трагедия", – добавила Ирина.

Солдат ливанской армии охраняет дорогу после взрыва в порту Бейрута

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская студентка ливанского университета "Каслик" Ирина Карапата стала очевидцем трагедии в порту Бейрута 4 августа. Она находилась в 5 км от места ЧП и рассказала подробнее о взрыве.