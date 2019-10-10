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10 октября • обновлено в 04:58
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"Увидите Кобзона с бурятом!" Украинец ярко разнес Скабееву в прямом эфире

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На российском пропагандистском телевидении разгорелся скандал между украинским экспертом Вадимом Трюханом и скандальными ведущими Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым.

Это произошло на передаче "60 минут" телеканала "Россия 1". Поводом стали слова украинца о том, что Российская Федерация ведет войну против его страны (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Эта реплика зацепила Попова за живое, и он попытался опровергнуть участие России в вооруженном конфликте на Донбассе, цинично оправдывая ее.

"Войну России с Украиной мы ни разу не видели на кадрах, а ваш "гражданский" конфликт видим каждый день", – солгал пропагандист.

Евгений Попов

Евгений Попов

Скриншот видео

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Однако Трюхан тут же поставил Попова на место, напомнив о кровавых преступлениях российских оккупантов во время Иловайского котла.

"Если вы посмотрите кадры обстрелов наших военных под Иловайском, то вы там увидите прекрасно российские подразделения, ныне покойного Кобзона, разговаривающего с бурятом", – потроллил рупора Кремля украинец.

Это еще больше разозлило одиозного Попова, и он набросился на оппонента с упреками и попытками унижения.

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Ольга Скабеева

Ольга Скабеева

Скриншот видео

"Я в отличие от вас на Донбассе был раз 20! Пока вы с дивана и из студии разглядываете российские войска!" – язвительно огрызнулся пропагандист.

Его поддержала и Скабеева, которая отличилась еще более циничным высказыванием об оккупантах и их пособниках.

"Кобзон – не кадровый военный! Это человек, который завозил на Донбасс "гуманитарную" помощь. Вы бы лучше сказали ему спасибо за это!" – высказалась скандальная фанатка путинского режима.

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Темы
российская пропаганда Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персоны
Ольга Скабеева Вадим Трюхан Иосиф Кобзон
Место
Россия
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Малахoв Егор
Малахoв Егор
Опять Трюхана обтрюханили.
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Антошин Денис
Антошин Денис
Каждый будний день смотрю эту передачу и днём, и вечером. Там что Трюхана, что Ковтуна ставят в тупик постоянно. Вся Россия, наверное, ржёт над ними и им подобными.
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Ермаков Николай
Ермаков Николай
Трюхана ярко опустили за ложь.обоз опять все перевернул
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