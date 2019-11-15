Я так понимаю, что всё дерьмо, что копилось у нас с Трампом сегодня подняли на поверхность и начали показывать частями. Следующая часть в пятницу.

Сегодня же мы узнали следующее.

1. Трамп очень бы хотел закрыть помощь Украине. Ему пока это не дают сделать, но он сам по себе не видит в Украине ни союзника, ни буферную зону, ни члена НАТО, ни вообще ничего. Республиканцы, может и думают по-другому некоторые, но плетутся в хвосте у Трампа, крича о его величии и гениальности на каждом углу и не смеют сказать иначе.

2. Конечно, Трампу было куда важнее организовать пустое или сфабрикованное следствие по поводу Байдена, а не заниматься какой-то ерундой, типа национальной безопасности. И в общем ключе этой самой безопасности - поддерживать Украину, как эдакий бастион на границе с хулиганящей Россией. Самое важное в жизни, это похвалить себя, заявить, что у него на всё есть наимудрейший план действий, выиграть выборы. И ещё раз похвалить себя. Всё остальное - это всё хрень полная и вообще никого не волнует и не интересует в этих кругах.

3. Да кстати, Крым-то русский в их глазах. Сегодня эта тема мелькнула несколько раз. Потому пусть хоть красный флаг будет в Севастополе - Трампу плевать. Мы то все олухи не понимаем, что раз там живут русские и население проголосовало на каком-то референдуме за два дня сделанном, то значит можно любую территорию просто забрать себе.

4. Трамп конечно же лучше Обамы - он аж сколько-то там Джавелинов Украине продал и теперь надо на каждом углу в мире твердить, насколько это правильно и какой Обама подлец, что на это не решился. У меня впечатление, что он продал эти Джавелины только с этой целью - показать, что он лучше Обамы.

5. Трамп оказывается не хулиган, а великий мыслитель будущего времени и остановитель левой заразы. Он мыслит, что мировой порядок, который с таким трудом и ценой создавали - это всё чушь несусветная, устарела и нуждается в замене. Плюс, с*ки, не платят как он считает нужным. На что заменят - нам не говорят, но по его мнению, время коллективных решений ушло и будущее за национальными государствами. То есть самим воевать и плевать на всех остальных это лучше, чем коллективными усилиями. И потому товарищи-союзнички - а не пошли бы вы все, вот именно туда куда посылают, чтобы обратно не приходили. Дулю вам, а не защиту от Америки.

6. Зеленский, представлен сегодня либо как полный шлемазел, либо как врун. Oн достал тут всех, требуя встречи с важными людьми. А такая встреча делается только в обмен на что-то конкретное - т.е. как говорит Сонленд, президент то наш - он гранд бизнесмен и потому за такую честь, как поцеловать его в зад, как настаивал Зеленский, нужно Трампу лично, чем-то ответить приятным и ему лично нужным. Зеленский "абсолютно не чувствовал давления" и потому он во всех газетах кричал, что нет, Трамп прямо благодетель и сам понимает, как нужно о нэньке заботится. И теперь получается конфуз, что если Зеленский был под давлением получить эти гроши, то он попрошайка раз и два он врунишка, так как сказал, что давления не было.

Зеленского можно пожалеть по-человечески, так как во всём этом он предстаёт как насмерть напуганный, абсолютно не понимающий политику человечек, совравший всему миру в панике, что на него никто не давил и также как попрошайка, которому может кинут, а может и не кинут, кость с барского стола. А на самом то деле на него давили, и он типа врал, так как выхода другого не было. Но пойди и докажи это теперь с его стороны и навлеки на себя гнев всевышнего - то бишь Трампа.

7. Сегодня нам очередной раз громогласно заявили, что Украина это одна из 3х самых коррумпированных стран в мире. Россия в тройку по мнению республиканцев не входит - так как башляет хорошо. Потому следующая мысль от тех же республиканцев сказанная и несказанная, Украина - это как тащить на ноге ненужную гирю - пользы нет, а нога уже болит.

8. Сдаётся мне, что Украине нужно самой отказаться от этой американской помощи и участия. Эта помощь идёт с таким багажом, что польза сомнительная, в сухом остатке. Пока Украина не сделает сама себя, не заставит хоть кнутом, хоть пряником, её место в мире и отношение к ней, будет как к шавке. Что нам сегодня уже продемонстрировали.

9. Вся деятельность Джулиани и Трампа, по созданию альтернативной внешней политики плоха не тем, что создан такой канал связи, а тем, что основной темой этого канала были вещи, которые может и помогают Трампу, но при этом идут в разрез с целями и задачами Соединённых Штатов. По целому ряду направлений. От безопасности, до пиара, от правильности виденья американской помощи, до будущих доверительных отношений с другими лидерами. И так далее. Всё это действиями Трампа и Джулиани, поставлено под удар и скомпрометировано в мире. Цена этого не озвучена, но мы с этим столкнёмся позже и дёшево это нам не обойдётся.

10. В Общем и целом, посыл республиканцев был - вся эта история с Украиной и помощью яйца выеденного не стоит, сделана специально на пустом месте и вообще зачем их отвлекают от важных государственных дел разной безделицей, типа Зеленского с его украинскими проблемами, из-за которых, такой святой человек как Трамп, вынужден страдать.

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