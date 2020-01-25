"Украина убежала, теперь Беларусь": Журналиста Путина разгромили за шутку о деревенском Лукашенко

Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов отличился нелепой шуткой о президенте Беларуси Александре Лукашенко.

В Twitter россиянин поделился снимком с Лукашенко, на котором видно, как он колет дрова в своей родной деревне. "Александр Григорьевич ищет альтернативу дорогой российской нефти", – написал Смирнов.

Лукашенко в деревне Телеграм-канал "Пул первого"

Однако пользователи сети не оценили его попытки пошутить, разгромив его за недостойное журналиста поведение и призвав обращать внимание на внутренние проблемы страны.

"Некрасиво с вашей стороны так шутить, и совсем не политкорректно", Плодить себе врагов – большой талант у путинской власти", "У тебя, мудака, у самого половина страны дровами топит", "Украина убежала от таких братушек, теперь очередь Беларуси", "Дима, не шути, это не твоё. Да и журналистика тоже. Хотя, то чем ты занимаешься, это не журналистика", – пишут они.

Александр Григорьевич ищет альтернативу дорогой российской нефти pic.twitter.com/P426cmkzw1 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 25 января 2020 г.

Смирнов неудачно попытался пошутить про Лукашенко

Как писал OBOZREVATEL, Лукашенко жестко прокомментировал конфликт с Россией из-за поставок нефти и газа. "Нас раком поставили, а мы дрожим. Боимся свою страну защитить", – сказал он.

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