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25 января • обновлено в 19:03
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"Украина убежала, теперь Беларусь": Журналиста Путина разгромили за шутку о деревенском Лукашенко

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Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов отличился нелепой шуткой о президенте Беларуси Александре Лукашенко.

В Twitter россиянин поделился снимком с Лукашенко, на котором видно, как он колет дрова в своей родной деревне. "Александр Григорьевич ищет альтернативу дорогой российской нефти", – написал Смирнов.

Лукашенко в деревне

Лукашенко в деревне

Телеграм-канал "Пул первого"

Однако пользователи сети не оценили его попытки пошутить, разгромив его за недостойное журналиста поведение и призвав обращать внимание на внутренние проблемы страны.

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"Некрасиво с вашей стороны так шутить, и совсем не политкорректно", Плодить себе врагов – большой талант у путинской власти", "У тебя, мудака, у самого половина страны дровами топит", "Украина убежала от таких братушек, теперь очередь Беларуси", "Дима, не шути, это не твоё. Да и журналистика тоже. Хотя, то чем ты занимаешься, это не журналистика", – пишут они.

"Украина убежала, теперь Беларусь": Журналиста Путина разгромили за шутку о деревенском Лукашенко
"Украина убежала, теперь Беларусь": Журналиста Путина разгромили за шутку о деревенском Лукашенко
"Украина убежала, теперь Беларусь": Журналиста Путина разгромили за шутку о деревенском Лукашенко
"Украина убежала, теперь Беларусь": Журналиста Путина разгромили за шутку о деревенском Лукашенко
"Украина убежала, теперь Беларусь": Журналиста Путина разгромили за шутку о деревенском Лукашенко
"Украина убежала, теперь Беларусь": Журналиста Путина разгромили за шутку о деревенском Лукашенко
"Украина убежала, теперь Беларусь": Журналиста Путина разгромили за шутку о деревенском Лукашенко

Смирнов неудачно попытался пошутить про Лукашенко

Смирнов неудачно попытался пошутить про Лукашенко

Как писал OBOZREVATEL, Лукашенко жестко прокомментировал конфликт с Россией из-за поставок нефти и газа. "Нас раком поставили, а мы дрожим. Боимся свою страну защитить", – сказал он.

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Автор
Кирилл Лютый
Персона
Александр Лукашенко
Место
Россия
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кирик вадим
кирик вадим
Есть даже сайт в РФ - подари дрова. Это про то какие там большие пенсии и забота о народе
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