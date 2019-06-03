Украина против России в Гааге: в деле с подачи Москвы случился новый поворот

В понедельник, 3 июня, Международный суд ООН в Гааге начнет рассмотрение возражений России о наличии у суда юрисдикции по иску "Украина против России".

Об этом сообщила на своей странице в Facebook заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елену Зеркаль. "В 10:00 Суд в Гааге начнет рассмотрение возражений России о наличии у Суда юрисдикции по нашему большому иску. Россия воспользовалась своим правом и сделала все возможное для того, чтобы затянуть рассмотрение дела по существу", – написала она.

По ее словам, украинская делегация готова профессионально представить юридическую позицию Украины и сделать все возможное, чтобы убедить Суд в своей юридической правоте и необходимости продолжить рассмотрение дела по существу для обеспечения правосудия для Украины.

Международный суд ООН в Гааге ТСН

Зеркаль также сообщила, что материалы исследований украинской делегации будут обнародованы в понедельник на сайте суда.

"Это именно то, чего россияне пытаются избежать всеми возможными путями, включая юридическую гимнастику и эквилибристику", – написала она.

В суде будут выступать другие члены юридической команды Украины профессора Харольд Коу и Жан-Марк Тувенин, юристы Марне Чик, Джонатан Гимблетт и Дэвид Зайонтс.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В январе 2017 года Украина подала иск в Международный суд ООН для привлечения РФ к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее агрессии против Украины.

Украина утверждает, что Россия нарушает Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации и участвует в кампании дискриминации общин этнических украинских и крымских татар, проживающих на оккупированной территории Крымского полуострова. Также в иске говорится, что Москва нарушает Конвенцию о борьбе с финансированием терроризма, предоставляя оружие и другие виды помощи террористам, которые совершают преступления на территории Украины.

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