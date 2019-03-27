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Украина лишилась сильного союзника в Совете Европы: что произошло

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Из претендентов на должность Генерального секретаря Совета Европы исключили проукраинского кандидата депутата из Литвы Андрюса Кубилюса.

В ПАСЕ направили всего две кандидатуры: Марию Пейчинович-Бурич из Хорватии и бельгийца Дидье Рейндерса, передает "Европейская правда".

Отмечается, что бывшего премьер-министра Литвы Андрюса Кубилюса и Дору Бакояннис из Греции исключили из перечня кандидатов. Договоренность об этом была достигнута между государствами-членами Совета Европы.

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Кроме того, информацию о всего двух кандидатах подтвердил в Twitter также представитель СЕ Даниэл Хольтген.

"Комитет министров Совета Европы представил на рассмотрение Парламентской ассамблеи две кандидатуры на пост генерального секретаря Совета Европы, которого должны избрать в июне: Марию Пейчинович-Бурич и Дидье Рейндерса", – написал он.

ПАСЕ

ПАСЕ

Напомним: 11 января стало известно, что на пост генерального секретаря СЕ вместо действующего генсека Турбьерна Ягланда будут претендовать четыре кандидата из Бельгии, Литвы, Греции и Хорватии. Большинство членов украинской делегации в ПАСЕ поддерживали кандидатуру литовца Андрюса Кубилюса.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский дипломат раскрыл коварный план России в ПАСЕ.

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Совет ЕвропыПАСЕ
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Опять кто то обдристал шаровары
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Mihailov Andrei
Mihailov Andrei
В спортлото пожалуйтесь, что пророссийские исключили профашистского кандидата..)))
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CARGO 100
CARGO 100
Что творит, что творит этот Путин, а?
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