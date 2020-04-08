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8 апреля • обновлено в 21:42
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Ухань полностью открыли после карантина: как оживает город. Фото

2.6т
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В сети появились фото города Ухань в провинции Хубэй в Китае, который 8 апреля открыли после строгого карантина, введенным в связи с распространением оттуда коронавируса.

Снимки показало местное агентство "Синьхуа" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Ограничения с города были сняты спустя 76 дней транспортной изоляции. В частности, восстановлено железнодорожное и авиасообщение. Первый поезд из Уханя отправился в Гуанчжоу, а первый самолет — в город Санью провинции Хайнань.

Ухань полностью открыли после карантина: как оживает город. Фото
Ухань полностью открыли после карантина: как оживает город. Фото
Ухань полностью открыли после карантина: как оживает город. Фото

В городе открыли метро, автомобильные дороги и разобрали защитные заграждения, возобновив въезд и выезд. В первые же часы после снятия ограничений из города уехали около 65 тысяч человек.

Ухань полностью открыли после карантина: как оживает город. Фото
Ухань полностью открыли после карантина: как оживает город. Фото
Ухань полностью открыли после карантина: как оживает город. Фото
Ухань полностью открыли после карантина: как оживает город. Фото
Ухань полностью открыли после карантина: как оживает город. Фото
Ухань полностью открыли после карантина: как оживает город. Фото

При этом власти рекомендовали не выезжать из города без необходимости, чтобы не спровоцировать вторую волну пандемии.

Ухань полностью открыли после карантина: как оживает город. Фото
Ухань полностью открыли после карантина: как оживает город. Фото
Ухань полностью открыли после карантина: как оживает город. Фото
Ухань полностью открыли после карантина: как оживает город. Фото
Ухань полностью открыли после карантина: как оживает город. Фото
Ухань полностью открыли после карантина: как оживает город. Фото
Ухань полностью открыли после карантина: как оживает город. Фото
Ухань полностью открыли после карантина: как оживает город. Фото
Ухань полностью открыли после карантина: как оживает город. Фото
Ухань полностью открыли после карантина: как оживает город. Фото
Ухань полностью открыли после карантина: как оживает город. Фото
Ухань полностью открыли после карантина: как оживает город. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Китае заявили, что взяли под контроль коронавирус в Ухане – там перестали появляться новые случаи заражения.

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Автор
Ирина Кулинич
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