Ухань полностью открыли после карантина: как оживает город. Фото

В сети появились фото города Ухань в провинции Хубэй в Китае, который 8 апреля открыли после строгого карантина, введенным в связи с распространением оттуда коронавируса.

Снимки показало местное агентство "Синьхуа" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Ограничения с города были сняты спустя 76 дней транспортной изоляции. В частности, восстановлено железнодорожное и авиасообщение. Первый поезд из Уханя отправился в Гуанчжоу, а первый самолет — в город Санью провинции Хайнань.

В городе открыли метро, автомобильные дороги и разобрали защитные заграждения, возобновив въезд и выезд. В первые же часы после снятия ограничений из города уехали около 65 тысяч человек.

При этом власти рекомендовали не выезжать из города без необходимости, чтобы не спровоцировать вторую волну пандемии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Китае заявили, что взяли под контроль коронавирус в Ухане – там перестали появляться новые случаи заражения.

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