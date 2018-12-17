Угроза войной, ''ихтамнет'' и ''нацисты'': что наговорил Лавров об Украине в скандальном интервью

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал ряд наглых заявлений об Украине и войне, развязанной на ее территории российскими оккупантами. Их он озвучил во время большого интервью пропагандистскому изданию "Комсомольская правда".

Глава МИД РФ традиционно отолгался за причастность страны-агрессора к кровопролитному конфликту на Донбассе, успел затронуть любимый миф Кремля о "братской взаимопомощи", а также не упустил возможность пригрозить Украине новым вторжением.

Редакция OBOZREVATEL подобрала для читателей самые острые высказывания Лаврова, касающиеся взаимоотношений Украины и России.

Сергей Лавров Комсомольськая правда

"Ихтамнеты" на Донбассе

Одиозный дипломат страны-агрессора цинично прокомментировал войну на востоке Украины, заявив, что там якобы не принимают участие российские войска. Более того, всю ответственность за затяжной конфликт, который уже унес жизни 10 тыс. человек, он возложил на "русскоязычных граждан Украины", которые живут на Донбассе.

"Мы не воюем с украинским режимом. С украинским режимом воюют русскоязычные жители Украины. Мы имеем отношения с украинским государством. Большинство украинского народа, я уверен, желает мира и желает вернуться к нормальным отношениям с Россией", — самоуверенно высказался Лавров.

Боится потерять Украину из-за "Л/ДНР"

Также из уст Лаврова прозвучало довольно неожиданное заявление о том, что Москва боится признавать анклавы террористов "Л/ДНР" отдельными "государствами". По словам российского министра, это якобы будет означать окончательную потерю для России всей остальной Украины.

"Вы хотите признать "ЛНР" и "ДНР"? А дальше? Потерять всю остальную Украину, оставить ее нацистам?" — отметил он.

Сергей Лавров Комсомольськая правда

Пригрозил Крымским походом

Помимо тематики Донбасса в своем интервью Лавров также затронул тему аннексии Крыма и пригрозил Украине масштабной войной в случае попытки вернуть захваченный оккупантами полуостров. Более того, главный дипломат путинского режима заявил, что Киев якобы уже готовит план возврата своих территорий совместно с Западом.

"На линии соприкосновения на Донбассе Украина сконцентрировала 12 тыс. военнослужащих. Порошенко готовит новую военную провокацию на границе с Крымом. Ответ будет такой, что мало не покажется", — самоуверенно отметил Лавров, пытаясь запугать Украину.

Сергей Лавров Комсомольськая правда

"Все равно ее не брошу"

Вместе с тем, несмотря на все скандальные заявления, в которых нет ничего кроме оккупационной риторики, Лавров неубедительно попытался солгать о "братских" чувствах России по отношению к Украине. Следует отметить, что на фоне всех остальных тезисов министра его слова о том, что Россия никогда не бросит соседнее государство, также прозвучали достаточно зловеще.

"Там только и ждут, чтобы мы вышли из Минских соглашений и разорвали отношения с Украиной. То, что нынешний режим начинает разрушать собственные конституционные принципы — не значит, что мы должны бросить всех украинцев под началом этого режима. Воевать с Украиной мы не будем, это я вам обещаю", — лицемерно резюмировал Лавров.

Сергей Лавров "СеверИнформ"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в ответ на заявление о "наступлении ВСУ" высказался на понятном россиянам языке — "Бред сивого мерина".

Как сообщал OBOZREVATEL, не так давно глава МИД РФ заявил, что считает США виновными в "саботаже" Минских соглашений. Кроме того, он пожаловался на то, что попытки американского президента Дональда Трампа наладить отношения с Россией якобы блокируются.

Ранее Лавров пожаловался на то, что его соотечественники якобы подвергаются ущемлениям во многих странах мира. По его словам, это проявляется в экономическом давлении на страну-агрессора, а также в притеснении русского языка. Кроме того, глава МИД РФ возмутился из-за роста военной эскалации в соседних странах. Вероятно, он имел в виду Украину, которая оказывает отпор российским оккупантам на своей территории.