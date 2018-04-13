Угроза Третьей мировой: где можно спастись от войны

На карте мира есть несколько мест, где можно без проблем пережить Третью мировую войну.

Как сообщает "Рамблер", самыми безопасными местами являются Швейцария, Австрия, Словения, Ирландия, Исландия, Португалия, Новая Зеландия и Фиджи.

Швейцария

Швейцарцы с 1815 года вовсе не участвовали ни в каких войнах. Захватить Швейцарию не получится даже мировым державам: абсолютно все горные перевалы серьезно укреплены и постоянно охраняются. Бомбардировкой, даже ядерной, дела тоже решить не получится — надежных (и комфортабельных) бункеров в Швейцарии хоть отбавляй.

Австрия

4-е место из 163 стран по Глобальному индексу мира. Ошибок Второй мировой войны Австрия явно повторять не намерена.

Новости Генсек ООН заявил о начале новой мировой войны

Словения

Правительство Словении с дальним прицелом перевело страну на полную энергетическую самоокупаемость. В случае международного конфликта Словения не будет зависеть ни от кого, а значит, не будет и в принципе заинтересована в участии. Скорее всего, глобальная война обойдет Словению стороной, что делает страну прекрасной, спокойной гаванью.

Ирландия

Вечнозеленая Ирландия держит военный нейтралитет с 1930-х годов прошлого века. Скорее всего, эта страна предпочтет остаться в стороне и в случае следующего глобального конфликта.

Исландия

Исландия признана самой мирной страной в мире: по Глобальному индексу мира, она получила первое место. Кроме того, Исландия находится географически далеко от держав, которые будут вовлечены в международный конфликт.

Португалия

Издание Politico ставит Португалию на 3-е место в Глобальном индексе мира — в статье редактор называет страну "Оазисом стабильности". Крайне правый популизм, в последнее время захвативший Европу из-за притока мигрантов с Востока, обошел Португалию стороной и нет никаких признаков того, что португальцы примут участие в любом военном конфликте.

Новая Зеландия

Более половины всего электричества Новая Зеландия получает от ГЭС. Земля островов плодородна: даже отрезанная от всего остального мира, эта страна останется безопасным местом.

Фиджи

Фиджи, крохотный райский островок на юге Тихого океана, географически расположен на максимальном удалении от возможных источников конфликта. Правительство традиционно не вмешивается во внешнюю политику — да и зачем им.

Ранее "Обозреватель" рассказывал о том, кто окажется под ударом в случае начала Третьей мировой войны.