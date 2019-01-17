''Удержать не получилось'': Портников ткнул носом Кремль в провал на юге Европы

Россия заявила о нелегитимности переименования Македонии из-за того, что потеряла там все рычаги влияния.

Такое мнение на интернет-портале "Грани.ру" выразил украинский журналист Виталий Портников. По его словам, в СССР отрицали существование македонцев, и теперь пришел черед Кремля ощутить последствия.

"Чью волю македонский парламент действительно проигнорировал – так это волю Кремля. В Москве сделали все, и даже больше, чтобы сорвать историческое соглашение Греции и Македонии", – отметил Портников.

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По мнению журналиста, замечания главы российского МИД Сергея Лаврова не выдерживают критики, ведь македонцы прошли все этапы конституционной процедуры.

Российский дипломат заявил об игнорировании воли македонского народа, однако, как подметил Портников, умолчал о том, что Москва никогда не относилась к этому народу с уважением.

"О Македонии в России вспомнили только тогда, когда появилась идея провести по ее территории часть маршрута газопровода "Турецкий поток" и наказать строптивую Болгарию, а заодно и предотвратить вступление балканской страны в ненавистное НАТО", – подчеркнул он.

Виталий Портников Факти ICTV

"Удержать Македонию в российском капкане не получилось. Осталось только тосковать. Тосковать по югу", – резюмировал журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 января македонский парламент окончательно принял конституционные изменения о переименовании страны на Северную Македонию.

Ранее в Македонии также проводился референдум о переименовании страны, однако он был признан несостоявшимся, поскольку участие в нем приняла лишь 1/3 населения.

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