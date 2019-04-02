Ударная группировка НАТО в Черном море: выяснилась красноречивая особенность

Ударная группировка кораблей НАТО, которая 1 апреля вошла в Черное море, впервые является настолько усиленной.

Такое заявление сделали мониторинговая группа "Майдана иностранных дел", "Институт Черноморских стратегических исследований" и редакция BlackSeaNews.net. В частности, сообщает о беспрецендентном факте: "на 1 апреля 2019 года в Черном море находятся одновременно 6 фрегатов 2-й Средиземноморской группы НАТО".

"Обычный состав SNMG2 за годы ее существования – 4-8 фрегатов + 1 корабль снабжения. Сегодня впервые имеем 12 (!) вымпелов (7 фрегатов, 4 корвета + плавбаза)", – отметили эксперты.

Facebook Андрея Клименко

Корабли НАТО останутся в порту Поти до 4 апреля и вместе с департаментом береговой охраны МВД Грузии примут участие в учениях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее генсек НАТО заявил, что Альянс планирует усилить военное присутствие своих кораблей в Черном море.

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