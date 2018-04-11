Удар США по Асаду на руку Украине – генерал

Украина может выиграть от новой волны конфронтации между США и Россией, в частности, от нанесения ракетного удара по Сирии, который анонсировал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

"России лучше противостоять чужими руками, почему бы не руками Украины", - сказал "Обозревателю" экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.

По его словам, несмотря на очевидную симпатию президента США к России и к ее президенту, он является частью государственной системы, "а для системы нельзя не ответить" на химическую атаку в Сирии.

Генерал предположил, что активная подготовка к ракетному удару уже началась.

"Ракетный удар по Сирии будет нанесен?" - спросил "Обозреватель". "Есть очень высокая вероятность того, что удар нанесут", - ответил Романенко. "Хотя, в последний момент Путин может позвонить Трампу, и они договорятся", - допустил он.

"Обозреватель" спросил, каким образом этот удар может сыграть на руку Украине. "Думаю, это сыграет в плюс. Союзников это будет подвигать к тому, чтобы помогать Украине лучше противостоять России. Это проще – противостоять России украинскими силами, чем стягивать туда свои", - заметил Романенко.

Таким образом, можно ожидать новые поставки Украине вооружений – и уже анонсированных, "и более серьезных".

Новости Трамп отправил ударную группу ВМС США к берегам Сирии

Как писал "Обозреватель", в своем Twitter Дональд Трамп отреагировал на заявление посла РФ в Ливане о том, что Россия собирается сбивать любые ракеты США, которые будут выпущены по Сирии. "Россия, приготовься, потому что они (ракеты) прилетят, новые и "умные", – написал он.