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Удар по Сирии: стало известно о грубом вмешательстве войск России

5.7тЧитать новость на украинском

Корабли, самолеты, а также подлодки РФ блокировали британскую субмарину класса Astute с ракетами в Средиземном море во время удара США и союзников по Сирии.

На подлодку в течение нескольких дней охотились самолет и два фрегата РФ, передает The Sunday Times.

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При этом в блокировке участвовали подлодки класса "Кило" с торпедами и противокорабельными ракетами, которые западные военно-морские эксперты называют "черная дыра".

Самолет США Boeing P-8 Poseidon пришел на помощь британской субмарине.

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Тема
Конфликт в Сирии
Место
Сирия
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