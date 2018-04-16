Удар по Сирии: стало известно о грубом вмешательстве войск России

Корабли, самолеты, а также подлодки РФ блокировали британскую субмарину класса Astute с ракетами в Средиземном море во время удара США и союзников по Сирии.

На подлодку в течение нескольких дней охотились самолет и два фрегата РФ, передает The Sunday Times.

При этом в блокировке участвовали подлодки класса "Кило" с торпедами и противокорабельными ракетами, которые западные военно-морские эксперты называют "черная дыра".

Самолет США Boeing P-8 Poseidon пришел на помощь британской субмарине.